Bloomberg узнал о желании Киева добиться больших инвестиций от США

В Киеве опасаются, что новая экономическая сделка может не только подорвать стремление в ЕС, но и потребует возмещения всей помощи США. Украина намерена добиваться увеличения инвестиций в ходе переговоров

Киев, Украина (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Киев намерен добиваться увеличения инвестиций США в ходе переговоров по поводу нового экономического соглашения, предложенного президентом Дональдом Трампом, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

По данным агентства, почти 60-страничный проект соглашения предполагает, что Вашингтон получит контроль над всеми крупными будущими инвестициями в инфраструктуру и добычей полезных ископаемых без каких-либо временных ограничений. В Киеве опасаются, что сделка может не только подорвать стремление страны вступить в ЕС, но и потребует возмещения всей военной и экономической поддержки США, предоставленной с начала военных действий.

По словам источника, украинские чиновники 28 марта созвонились по видеосвязи со своими американскими коллегами, включая экспертов по правовым вопросам, чтобы получить разъяснения по поводу предложения. Американская сторона не стала отнекиваться от опасений Украины, в том числе по поводу возможности членства в Евросоюзе, что, по мнению собеседника, говорит о том, что Вашингтон может быть открыт для обсуждений.

По данным Bloomberg, в случае подписания в текущем варианте, соглашение предоставит Соединенным Штатам контроль над инвестициями, охватывающими значительную часть украинской экономики, включая горнодобывающую промышленность, нефть и газ, добычу полезных ископаемых, а также порты, автомобильные и железные дороги. Американская сторона также будет иметь право на всю прибыль, направляемую в специальный инвестиционный фонд реконструкции. Туда Украина должна будет перечислять 50% всех доходов от новых инфраструктурных проектов и проектов по добыче полезных ископаемых. США рассматривают «материальные и финансовые выгоды», предоставленные Украине с февраля 2022 года, как свой вклад в этот фонд.

По словам источника, украинские чиновники выразили обеспокоенность по поводу этой части предложения во время видеозвонка с коллегами.

Президент Владимир Зеленский исключил возможность того, что военная помощь, предоставляемая США, будет засчитана как долг. Он также подчеркнул, что сделка не должна подорвать путь Украины в ЕС, поскольку членство в блоке закреплено в конституции страны.

В прошлом месяце в Овальном кабинете Белого дома произошла перепалка между Зеленским, Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом, которая сорвала предыдущее соглашение с Украиной о редкоземельных металлах и других ресурсах.

На этой неделе Зеленский заявил, что говорить о заключении соглашения о природных ресурсах между Украиной и США пока рано, поскольку последние постоянно меняют условия. По его словам, при обсуждении условий сделки необходимо действовать «сдержанно» и «спокойно», но ему не хотелось бы, чтобы «у США было ощущение, что Украина против». «Мы показывали позитивные сигналы, и мы за сотрудничество с США», — заверил украинский лидер.