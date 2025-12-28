Минобороны сообщило о взятии четырех населенных пунктов в ДНР за сутки

Минобороны сообщило о взятии Гуляйполя и Степногорска, а также Димитрова, Родинского, Артемовки и Вольного. Путин говорил, что заинтересованность России к выводу ВСУ «фактически сводится к нулю» с учетом темпов наступления войск

Военнослужащий группировки войск «Центр» ВС России на одной из улиц в Димитрове (Фото: Минобороны России / РИА Новости)

Подразделения группировки «Центр» за сутки взяли Димитров, Родинское, Артемовку и Вольное ДНР, сообщает Минобороны.

Группировка «Восток» завершила взятие под контроль города Гуляйполе, а военнослужащие группировки «Днепр» заняли Степногорск. Оба населенных пункта находятся в Запорожской области.

О взятии всех этих населенных пунктов, кроме Вольного, военные отчитались перед президентом Владимиром Путиным накануне. Глава государства посещал командный пункт Объединенной группировки войск.

Гуляйполе — город в Пологовском районе Запорожской области, в 99 км к юго-востоку от областного центра, в 130 км от Бердянска и в 650 км от Киева. Димитров (украинское название — Мирноград) — город на западе Донбасса, в Покровском районе. Считается восточным пригородом Покровска (Красноармейска). Находится в 50 км от Донецка. Герасимов доложил Путину о взятии Красноармейска 1 декабря. Родинское — город в Красноармейском районе Донецкой народной республики. Находится в 5 км к северу от Красноармейска (Покровска). Артемовка (украинское название — Софиевка) — село в Краматорском районе ДНР. Находится чуть более чем в 20 км к юго-западу от Краматорска. Вольное — село в Добропольском районе ДНР. Находится в 8,5 км от административного центра — города Доброполье, в 60 км к северо-западу от Донецка и почти в 20 — к северу от Красноармейска. Степногорск — поселок в Васильевском районе Запорожской области. Стоит на берегу Днепра и находится в 22 км в юго-востоку от регионального центра — города Запорожье.

Командующий группировкой «Центр» Валерий Солодчук, отчитываясь перед президентом, назвал Артемовку важным населенным пунктом.

«[Он] является одним из ключевых для дальнейшего наступления в северном направлении, для того, чтобы охватывать стратегический рубеж обороны противника, который проходит по Константиновке, Дружковке, Краматорску и Славянску», — пояснил командующий.

Сам Путин назвал занятие Димитрова серьезным шагом к полному контролю над ДНР.

«Сегодня, судя по вашим докладам, судя по темпам, которые мы наблюдаем на линии боевого соприкосновения, наша заинтересованность в выводе украинских воинских формирований с занимаемых ими территорий фактически сводится к нулю по разным совершенно соображениям», — сказал Путин.