 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Минобороны сообщило о взятии четырех населенных пунктов в ДНР за сутки

Минобороны: военные заняли Вольное, Артемовку, Димитров, Родинское и Гуляйполе
Минобороны сообщило о взятии Гуляйполя и Степногорска, а также Димитрова, Родинского, Артемовки и Вольного. Путин говорил, что заинтересованность России к выводу ВСУ «фактически сводится к нулю» с учетом темпов наступления войск
Военнослужащий группировки войск &laquo;Центр&raquo; ВС России на одной из улиц в Димитрове
Военнослужащий группировки войск «Центр» ВС России на одной из улиц в Димитрове (Фото: Минобороны России / РИА Новости)

Подразделения группировки «Центр» за сутки взяли Димитров, Родинское, Артемовку и Вольное ДНР, сообщает Минобороны.

Группировка «Восток» завершила взятие под контроль города Гуляйполе, а военнослужащие группировки «Днепр» заняли Степногорск. Оба населенных пункта находятся в Запорожской области.

О взятии всех этих населенных пунктов, кроме Вольного, военные отчитались перед президентом Владимиром Путиным накануне. Глава государства посещал командный пункт Объединенной группировки войск.

Путин заявил о «сведении к нулю» интереса России к выводу ВСУ из Донбасса
Политика
Фото:Reuters

Гуляйполе — город в Пологовском районе Запорожской области, в 99 км к юго-востоку от областного центра, в 130 км от Бердянска и в 650 км от Киева.

Димитров (украинское название — Мирноград) — город на западе Донбасса, в Покровском районе. Считается восточным пригородом Покровска (Красноармейска). Находится в 50 км от Донецка. Герасимов доложил Путину о взятии Красноармейска 1 декабря.

Родинское — город в Красноармейском районе Донецкой народной республики. Находится в 5 км к северу от Красноармейска (Покровска).

Артемовка (украинское название — Софиевка) — село в Краматорском районе ДНР. Находится чуть более чем в 20 км к юго-западу от Краматорска.

Вольное — село в Добропольском районе ДНР. Находится в 8,5 км от административного центра — города Доброполье, в 60 км к северо-западу от Донецка и почти в 20 — к северу от Красноармейска.

Степногорск — поселок в Васильевском районе Запорожской области. Стоит на берегу Днепра и находится в 22 км в юго-востоку от регионального центра — города Запорожье.

Командующий группировкой «Центр» Валерий Солодчук, отчитываясь перед президентом, назвал Артемовку важным населенным пунктом.

«[Он] является одним из ключевых для дальнейшего наступления в северном направлении, для того, чтобы охватывать стратегический рубеж обороны противника, который проходит по Константиновке, Дружковке, Краматорску и Славянску», — пояснил командующий.

Сам Путин назвал занятие Димитрова серьезным шагом к полному контролю над ДНР.

«Сегодня, судя по вашим докладам, судя по темпам, которые мы наблюдаем на линии боевого соприкосновения, наша заинтересованность в выводе украинских воинских формирований с занимаемых ими территорий фактически сводится к нулю по разным совершенно соображениям», — сказал Путин.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Минобороны ДНР Запорожская область Гуляйполе Мирноград
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 27 декабря
EUR ЦБ: 91,21 (-0,68) Инвестиции, 26 дек, 17:59 Курс доллара на 27 декабря
USD ЦБ: 77,69 (-0,19) Инвестиции, 26 дек, 17:59
«Сибирь» второй раз за три дня победила «Адмирал» в КХЛ Спорт, 13:24
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 13:20
Она никогда и ничего не боялась: умерла актриса Брижит Бардо Life, 13:17
«Любовь — единственный смысл жизни»: история Брижит Бардо в фотографиях Общество, 13:14 
Самарский министр призвал не вызывать скорую при температуре до 40°С Общество, 13:07
Хоккеиста сборной США унесли со льда на носилках в матче молодежного ЧМ Спорт, 13:06
Samsung подал заявку на регистрацию новых товарных знаков в России Экономика, 12:59
Праздники без последствий
Узнайте, как пить красиво
Пройти интенсив
Чем прославилась Брижит Бардо 12:59
Умерла Брижит Бардо Общество, 12:45
Овечкин прервал третью по длительности безголевую серию в карьере Спорт, 12:33
Что посмотреть на новогодних праздниках. Выбор гостей эфира Радио РБК
РАДИО
 Общество, 12:30
С 1 января в России появятся новые дорожные знаки Общество, 12:27
Минобороны сообщило о полном взятии Гуляйполя Политика, 12:19
Металлический портфель: как заработать на серебре и меди #всенабиржу!, 12:15