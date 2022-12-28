NYT узнала о помощи США Киеву с ударами по местам запуска дронов России

США разрабатывают технологии, призванные предупреждать о приближении дронов, и помогают обнаруживать места их запуска. Западные страны считают, что Россия использует на Украине иранские беспилотники, Москва это отрицает

Фото: Минобороны РФ / ТАСС

Соединенные Штаты помогают Вооруженным силам Украины обнаруживать места, откуда Россия запускает беспилотники, и нацеливаться на них, сообщает The New York Times.

Как пишет газета, задача усложняется из-за того, что «россияне перемещают места запуска». В связи с этим, говорится в статье, США разрабатывают новые технологии, которые «заранее должны предупреждать о приближении дронов и повысить шансы Украины их сбить».

NYT со ссылкой на представителей разведки, военных и чиновников из сферы национальной безопасности в США, Европе и на Ближнем Востоке пишет, что администрация американского президента Джо Байдена принимает меры, чтобы помешать Ирану производить беспилотники и поставлять их в Россию. Страны Запада считают, что Москва использует полученные от Тегерана дроны в боевых действиях на Украине. Иран и Россия это отвергают; постпред России в ООН Василий Небензя называл эту информацию «фейком». В ноябре Иран признал, что поставлял России беспилотники, но до начала военной операции на Украине.

Как пишет издание, в последние недели администрация Байдена ускорила усилия, призванные лишить Иран доступа к западным компонентам, необходимым для производства дронов.

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