Политика⁠,
Лондон заявил о провале переговоров об оборонном сотрудничестве с ЕС

Великобритания сообщила о провале переговоров о присоединении к оборонному фонду ЕС SAFE объемом €150 млрд. При этом королевство сможет участвовать на правах не участницы программы, а «третьей страны»
Ник Томас-Саймондс
Ник Томас-Саймондс (Фото: Dan Kitwood / Getty Images)

Переговоры Великобритании о присоединении к оборонному фонду Европейского союза SAFE (Security Action for Europe) провалились, сообщил министр Великобритании по делам Европейского союза Ник Томас-Саймондс. Его слова приводит Reuters.

Он назвал эти итоги разочаровывающими. Заявление Лондона прозвучало за два дня до крайнего срока завершения переговоров. При этом министр подчеркнул, что британская оборонная промышленность по-прежнему сможет участвовать в проектах SAFE «на условиях третьих стран».

«Переговоры велись добросовестно, но наша позиция всегда была ясна: мы будем подписывать только те соглашения, которые отвечают национальным интересам и обеспечивают соотношение цены и качества», — подчеркнул Томас-Саймондс.

Таким образом, британские компании смогут производить продукцию, 65% компонентов которой должны быть произведены в странах ЕС, Норвегии или Украине, чтобы товар считался «европейским» по происхождению и мог получать поддержку и финансирование по линии SAFE, отмечает Euractiv.

В начале ноября Bloomberg писал, что Великобритания отклонила запрос Европейской комиссии о выделении €6,75 млрд для присоединения к европейскому оборонному фонду. Также от Лондона потребовали заплатить административный сбор в размере от €150 млн до €250 млн. Высокопоставленный чиновник из британского правительства в беседе с изданием назвал запрашиваемые сборы необоснованными.

В ЕС создадут оборонный фонд с участием Британии и Украины
Политика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

В мае газета The Times писала, что Великобритания и ЕС близки к заключению совместного пакта об обороне и безопасности, в рамках которого Лондон сможет стать частью европейской оборонной политики. Отмечалось, что эта широкомасштабная сделка приведет к «самому тесному сближению Британии с ЕС со времен Brexit».

Программа SAFE финансируется ЕС за счет собственных заемных средств, что означает, что его финансирование гарантировано бюджетом блока. Государства-члены вносят в бюджет ЕС взносы, соответствующие объему их экономик. Членами фонда могут стать не только страны — члены ЕС. Брюссель также ведет переговоры о доступе к нему с Канадой, Турцией и Южной Кореей.

Общий объем выделенных под SAFE средств — до €150 млрд. Средства предоставляются в форме долгосрочных, выгодных по условиям кредитов: льготных, с длительным сроком погашения. Программа поддерживает цели, поставленные ЕС в марте 2025 года, по повышению уровня обороноспособности. Это первый элемент плана ЕК по перевооружению Европы к 2030 годy.

Авторы
Теги
Валерия Доброва
Великобритания оборона Европа
