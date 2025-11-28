Bloomberg рассказал о борьбе России за рыбу в Африке с Китаем и ЕС

Россия заключила со странами Африки ряд соглашений по добыче рыбы и намерена расширять сотрудничество несмотря на конкуренцию с ЕС и Китаем. Bloomberg отмечает, что местные сообщества обвиняли иностранцев в разрушении экосистемы

Фото: Объединенная пресс-служба Росрыболовства

Россия активизирует сотрудничество с африканскими странами в сфере рыболовства, конкурируя с Евросоюзом и Китаем за влияние в регионе и доступ к ресурсам, сообщает Bloomberg.

Агентство напоминает, что в августе 2024 года в России был запущен проект под названием «Большая африканская экспедиция». Согласно сайту Росрыболовства, цель проекта — оценить запасы водных биоресурсов у побережья Африки, открыть новые рыбопромысловые районы и укрепить международные отношения между Россией и Африкой. Миссия продлится до марта 2026 года, на ее финансирование правительство выделило более 2 млрд руб.

Из Калининграда в рамках экспедиции вышли три судна: научно-исследовательские «Атлантниро» и «Атлантида», а также учебный барк «Крузенштерн». Заявлено, что миссия имеет научный характер, однако Bloomberg отмечает: Россия активизировала экономические инициативы в Африке, оказавшись под давлением западных санкций. Сферы интересов ранее заключались в том числе в поставках зерна и удобрений, теперь рыболовство стало еще одним направлением для сотрудничества. Агентство пишет, что Африка с ее перенасыщенными, но слабо контролируемыми водами пока составляет лишь небольшую часть российских доходов — и Москва заинтересована получить больше.

В ходе «Большой африканской экспедиции» российские суда проводили исследования в водах Мавритании, Сенегала, Марокко, Камеруна и других стран. С Марокко Москва уже заключила соглашение, позволяющее российским компаниям вести промысел вдоль всей атлантической акватории королевства, сказано в статье. В Сьерра-Леоне обсуждается контракт на добычу до 40 тыс. т рыбы в год и размещение до 20 российских судов, пишет агентство. При этом в Сенегале доступ российским исследователям был предоставлен лишь на месяц и при условии передачи властям данных о запасах рыбы и участия местных ученых, рассказали Bloomberg в местном Министерстве рыболовства.

Советский Союз, правопреемником которого является Россия, обладал крупнейшим рыболовным флотом в мире, который обеспечивал государство значительной валютной выручкой, отмечает Bloomberg. Сегодня российский флот меньше китайского по численности, но строит суда нового поколения, способные перерабатывать улов прямо на борту. Ушедший в отставку российский дипломат заявил агентству, что в Африке Россия видит шанс получить доступ к продовольствию и новым экспортным рынкам. По его словам, Москва также использует это «зарождающееся сотрудничество» как повод обсуждать более чувствительные темы — военные и политические соглашения.

«Наши рыболовецкие компании заинтересованы в сотрудничестве на африканском континенте и уже делают инвестиции. Они продолжат инвестировать», — заявил в комментарии Bloomberg пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Практически везде мы встречаем понимание и видим нашу давнюю связь с этими странами», — сказал агентству Константин Бандурин, руководитель Атлантического отделения Морского научно-исследовательского института, который помогал координировать экспедицию. Он отметил, что многие иностранные специалисты проходили обучение в Советском Союзе и «сохранили хорошие воспоминания».

ЕС также проявляет интерес к рыбному промыслу в Африке: девять из 11 действующих у европейских государств соглашений заключены именно с африканскими странами, указывает Bloomberg. При этом критики утверждают, что иностранные договоры игнорируют интересы местных общин. В частности, европейские суда, напоминает агентство, нередко попадались на ловле за пределами разрешенных зон, смене флагов и работе без лицензий.

«Есть серьезное разочарование в отношении того, как ЕС ведет дела», — отметила главный исследователь по рыболовству в Ecotrust Canada Дихия Бельхабиб, которая более десяти лет изучает эксплуатацию рыбных ресурсов Западной Африки. «Раздражение есть, место свободно — русские его займут», — считает она.

Мировая торговля морепродуктами оценивается более чем в $160 млрд, а потребление, по прогнозам, увеличится на 80% к середине века благодаря росту рынков Азии. На этом фоне российский экспорт рыбы, как ожидается, достигнет $6 млрд в этом году, частично компенсируя ограничения на западных рынках, резюмирует Bloomberg.

Президент России Владимир Путин в феврале 2023 года назвал страны Африки «важными и надежными партнерами». «Нас объединяет стремление к построению справедливого многополярного миропорядка, основывающегося на подлинном равенстве и верховенстве международного права, свободного от любых форм дискриминации, силового диктата и санкционного давления», — сказал он в обращении к участникам 36-й Ассамблеи глав государств и правительств стран Африканского союза.