Глава МИД Эстонии сравнил Европу со «старым жирным котом»
Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна в интервью газете Newsweek заявил, что Европа в контексте оборонных приготовлений уже давно ведет себя «как старый жирный кот» — ей как можно скорее нужно осознать, что нельзя игнорировать инвестиции в военный потенциал.
При этом Цахкна подчеркнул, что «война дорого обходится всем» и Европе следует «более мудро» подходить к расходованию финансирования, особенно в контексте «невероятных инноваций Украины».
«Это реальность, и дело даже не только в восточном фланге, но и в том, что в части [континента] понимают эту реальность — то, что война может прийти в Европу, что война <...> уже идет в Европе, если говорить об Украине», — сказал дипломат.
В июне НАТО согласовало повышение расходов на оборону в течение десяти лет до 5% ВВП. Показатель суммарно складывается из 3,5% напрямую и 1,5% косвенно — в виде «дополнительных трат», к примеру, на дороги и инфраструктуру, не являющуюся оборонной.
Нынешний целевой показатель расходов стран альянса на оборону — 2% ВВП, 5% из 32 стран блока пока не достиг никто, президент Дональд Трамп неоднократно критиковал европейские страны за нежелание увеличивать свой вклад в НАТО.
В июне президент Владимир Путин заявлял, что Россия тратит на оборону 13,5 трлн руб., или 6,3% ВВП, и заплатила за это инфляцией. При этом он не раз подчеркивал, что Россия не планирует «нападать на Европу», как это время от времени заявляют в ЕС, а НАТО провоцирует гонку вооружений. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указывал, что «не Россия двигалась в сторону Европы со своей военной инфраструктурой».
