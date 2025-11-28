 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Глава МИД Турции заявил о встречах Нарышкина в Анкаре по Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
Сергей Нарышкин
Сергей Нарышкин (Фото: Сергей Булкин / ТАСС)

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в четверг, 27 ноября, приезжал в Анкару, на встречах обсуждалось урегулирование конфликта на Украине, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан на пресс-конференции в Берлине.

«Вчера уважаемый господин Нарышкин находился в Анкаре, он ознакомил нас с российской позицией по плану (США по Украине. — РБК). Есть развития событий вокруг этой темы, все это мы оценили», — заявил турецкий министр (цитата по «РИА Новости»).

Как передает Milliyet, Фидан также заявил, что Турция готова вновь принять переговоры России и Украины переговоры в Стамбуле. «Мы поддерживаем прямые переговоры между сторонами», — отметил Фидан.

Российская сторона о визите Нарышкина в Турцию не сообщала.

Материал дополняется

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Теги
Персоны
Хакан Фидан Сергей Нарышкин
Сергей Нарышкин фото
Сергей Нарышкин
директор СВР России
27 октября 1954 года
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 ноября
EUR ЦБ: 90,79 (-0,72) Инвестиции, 14:02 Курс доллара на 28 ноября
USD ЦБ: 78,25 (-0,34) Инвестиции, 14:02
Что означают обыски у Ермака на фоне переговоров о мирном плане Трампа Политика, 14:13
Путин допустил проведение саммита с Трампом в Будапеште Политика, 14:13
Глава МИД Турции заявил о встречах Нарышкина в Анкаре по Украине Политика, 14:08
Вице-губернатор Вологодской области ушел с поста после драки в баре Общество, 14:07
В Сириусе наградили лучших врачей России РБК Компании, 14:00
Кадры приезда Орбана в Кремль на встречу с Путиным Политика, 13:58
«Яндекс» решил закрыть сервис по продаже билетов на автобусы Технологии и медиа, 13:52
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Шведская лыжница Карлссон выиграла первую гонку нового сезона Кубка мира Спорт, 13:52
Ермаку не сообщили о подозрении после обыска Политика, 13:48
В Южно-Сахалинске в обрушившемся ангаре нашли тело погибшего Общество, 13:48
«Цифра» в динамике: как оценить IT-отрасль России Дискуссионный клуб, 13:43
Обвиняемые по делу Долиной получили реальные сроки Общество, 13:42
Южная Корея заподозрила хакеров из КНДР во взломе биржи Upbit на $30 млн Крипто, 13:41
Лавров ответил на вопрос, где он пропадал в последнее время Политика, 13:36