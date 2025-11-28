Глава МИД Турции заявил о встречах Нарышкина в Анкаре по Украине
Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в четверг, 27 ноября, приезжал в Анкару, на встречах обсуждалось урегулирование конфликта на Украине, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан на пресс-конференции в Берлине.
«Вчера уважаемый господин Нарышкин находился в Анкаре, он ознакомил нас с российской позицией по плану (США по Украине. — РБК). Есть развития событий вокруг этой темы, все это мы оценили», — заявил турецкий министр (цитата по «РИА Новости»).
Как передает Milliyet, Фидан также заявил, что Турция готова вновь принять переговоры России и Украины переговоры в Стамбуле. «Мы поддерживаем прямые переговоры между сторонами», — отметил Фидан.
Российская сторона о визите Нарышкина в Турцию не сообщала.
Материал дополняется
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили