Глава МИД Турции заявил о встречах Нарышкина в Анкаре по Украине

Сергей Нарышкин (Фото: Сергей Булкин / ТАСС)

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в четверг, 27 ноября, приезжал в Анкару, на встречах обсуждалось урегулирование конфликта на Украине, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан на пресс-конференции в Берлине.

«Вчера уважаемый господин Нарышкин находился в Анкаре, он ознакомил нас с российской позицией по плану (США по Украине. — РБК). Есть развития событий вокруг этой темы, все это мы оценили», — заявил турецкий министр (цитата по «РИА Новости»).

Как передает Milliyet, Фидан также заявил, что Турция готова вновь принять переговоры России и Украины переговоры в Стамбуле. «Мы поддерживаем прямые переговоры между сторонами», — отметил Фидан.

Российская сторона о визите Нарышкина в Турцию не сообщала.

Материал дополняется