МЧС показало последствия обрушения строящегося здания в Южно-Сахалинске

МЧС показало видео с последствиями обрушения строящегося здания в Южно-Сахалинске. На кадрах видно, как на месте работают сотрудники оперативных служб: поиск людей под завалами продолжается.

Утром 28 ноября в Южно-Сахалинске произошло обрушение ангара, внутри которого находились рабочие. Недостроенное здание рухнуло во время заливки бетона на крышу.

В МЧС сообщили, что один человек погиб, его тело обнаружено и извлечено из-под рухнувших конструкций. По данным регионального минздрава, пострадали как минимум четыре человека, их обследуют медики.

Следственные комитет возбудил уголовное дело ст. 216 УК (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее тяжкий вред здоровью).