Политика⁠,
0

МЧС показало последствия обрушения строящегося здания в Южно-Сахалинске

МЧС показало последствия обрушения строящегося здания в Южно-Сахалинске
Video

МЧС показало видео с последствиями обрушения строящегося здания в Южно-Сахалинске. На кадрах видно, как на месте работают сотрудники оперативных служб: поиск людей под завалами продолжается.

Утром 28 ноября в Южно-Сахалинске произошло обрушение ангара, внутри которого находились рабочие. Недостроенное здание рухнуло во время заливки бетона на крышу.

В Южно-Сахалинске на рабочих рухнул ангар
Общество
Фото:ГУ МЧС России по Сахалинской области

В МЧС сообщили, что один человек погиб, его тело обнаружено и извлечено из-под рухнувших конструкций. По данным регионального минздрава, пострадали как минимум четыре человека, их обследуют медики.

Следственные комитет возбудил уголовное дело ст. 216 УК (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее тяжкий вред здоровью).

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
Сахалинская область Южно-Сахалинск обрушение видео
