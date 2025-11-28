Politico узнало, что ЕС не показали последний вариант мирного плана США

Документ тщательно охраняют, чтобы избежать утечки в СМИ, как это произошло в прошлый раз, сказал источник издания. В Кремле сообщали, что получили мирный план, который США и Украина обсуждали на переговорах в Женеве

Фото: Reuters

Представителям Европейского союза не показали последнюю версию мирного плана США, сообщает Politico со ссылкой на высокопоставленного дипломата ЕС. Он сказал, что обновленный вариант документа тщательно охраняется, чтобы избежать его утечки в СМИ, как это произошло с планом из 28 пунктов.

«Это беспрецедентная ситуация с дипломатической точки зрения. Ни у кого из нас нет информации», — сказал собеседник издания.

Изначальный вариант плана США в середине ноября опубликовали Financial Times, Reuters, CNN и другие западные СМИ. Он предполагал ряд уступок со стороны Украины: отход из ДНР и ЛНР, отказ от вступления в НАТО, безъядерный статус, сокращение численности армии и др. Президент России Владимир Путин отмечал, что план может стать основой для переговоров по миру.

23 ноября документ обсуждали делегации США и Украины в Женеве. Позже американский президент Дональд Трамп рассказал, что план был сокращен до 22 пунктов. Москве передали основные параметры мирного плана, который обсуждался в Женеве, сообщили в Кремле 28 ноября.

Президент Украины Владимир Зеленский хочет «как можно скорее» встретиться с Трампом для завершения работы над планом, говорил глава его офиса Андрей Ермак. В то же время в начале декабря ожидается визит в Москву спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа. Это подтверждали в Кремле, уточнив, что своевременно назовут дату его приезда. Уиткофф несколько раз приезжал в Москву для встречи с Путиным и обсуждения возможностей урегулирования конфликта на Украине.