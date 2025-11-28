В Германии насчитали около 850 подозрительных беспилотников с начала года

Spiegel: в ФРГ насчитали около 850 подозрительных дронов с начала 2025 года

Дроны заметили над военными и оборонными объектами и другой критической инфраструктурой. Глава МИД России ранее заявил, что Москва не направляет беспилотники и ракеты на страны Европы и НАТО

Фото: Sean Gallup / Getty Images

С начала 2025 года до середины октября в Германии насчитали около 850 пролетов подозрительных беспилотников над территорией страны, сообщает Spiegel со ссылкой на данные федерального ведомства уголовной полиции (BKA).

Так, как утверждает ведомства, дроны заметили над военными объектами, оборонными предприятиями и критической инфраструктурой — коммунальными предприятиями или гидротехническими сооружениями, пишет издание.

В последние месяцы власти некоторых европейских стран заявляли о вторжении в их воздушное пространство беспилотников. Некоторые обвиняли в причастности к этому Россию. Москва никогда не направляет беспилотники и ракеты на страны Европы и НАТО, заявил в конце сентября глава российского МИДа Сергей Лавров.

В начале октября аэропорт Мюнхена был вынужден приостановить работу из-за появления нескольких БПЛА. Немецкий канцлер Фридрих Мерц вскоре заявил, что обнаруженные в небе над Германией беспилотники не несли вооружения и были разведывательными.

Спустя месяц немецкие военные приступили к созданию группы быстрого реагирования для противодействия угрозам, связанным с беспилотниками, сообщил в интервью Reuters генерал-лейтенант Александр Золфранк, возглавляющий объединенное оперативное командование Германии.