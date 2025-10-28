 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Зеленский анонсировал обсуждение с ЕС плана окончания конфликта

Сюжет
Военная операция на Украине
Представители Киева и ЕС в конце недели обсудят детали возможного мирного плана, который должен стать основой дипломатических шагов, сообщил Зеленский. Он говорил, что план будет сфокусирован на перемирии и гарантиях безопасности
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Yves Herman / Reuters)

Представители Украины и Евросоюза на этой неделе встретятся для обсуждения деталей плана завершения боевых действий, заявил украинский президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции после встречи с главой МИД Нидерландов Давидом ван Вилом.

По словам Зеленского, стороны договаривались о проведении такой встречи в пятницу, 31 октября, или субботу, 1 ноября. Будущий план станет основой для дальнейших дипломатических шагов, подчеркнул он. Зеленский отметил, что для окончания боевых действий в первую очередь необходимо прекращение огня, а также гарантии безопасности. «План примерно на это и сфокусирован», — сказал украинский лидер (цитата по «Суспiльне»).

В середине октября Axios сообщал, что британский премьер-министр Кир Стармер предложил вместе с США разработать проект соглашения об урегулировании между Россией и Украиной по аналогии с мирным планом США по прекращению войны между Израилем и ХАМАС. Соглашение о перемирии между последними вступило в силу 10 октября.

Трамп призвал Россию к немедленному прекращению огня после ввода санкций
Политика
Фото:Дональд Трамп (Kevin Dietsch / Getty Images)

В вышедшем накануне интервью Axios Зеленский рассказал, что обсуждал с европейскими лидерами возможность разработки подобного плана. По его мнению, проект должен быть без лишних деталей. «Несколько простых моментов. Например, план прекращения огня. Мы решили, что будем работать над ним в течение следующей недели или десяти дней», — сообщил президент Украины.

Он добавил, что скептически относится к готовности России принять такой мирный план.

Глава российского МИДа Сергей Лавров называл призывы Киева к прекращению огня попыткой Украины выиграть время. Москва выступает за долгосрочное урегулирование конфликта, в том числе с устранением его первопричин, и против заморозки боевых действий.

Премьер Японии номинировала Трампа на Нобелевскую премию мира

Венгрия захотела создать антиукраинский альянс в ЕС

В Британии тысячи мигрантов переселят из отелей в казармы

«Лукойл» намерен продать свои зарубежные активы после введения санкций

Набиуллина рассказала, как будет меняться ключевая ставка в 2026 году

Politico рассказало о рычаге давления у ЕС в споре об активах России

Владимир Зеленский мирный план перемирие Европа прекращение огня Евросоюз
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
