Венгрия связала «большие надежды» со встречей Путина и Трампа

Сийярто: Венгрия связывает «большие надежды» с планами встречи Путина и Трампа
Петер Сийярто
Петер Сийярто (Фото: Наталья Шатохина / news.ru / Global Look Press)

Венгрия связывает большие надежды с новой встречей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил глава венгерского МИДа Петер Сийярто.

«Президент Трамп абсолютно привержен достижению мира и в целом представляет единственную надежду на это. Поэтому мы очень надеемся, что президент Трамп и президент Путин проведут встречу, о которой они договорились в разговоре по телефону и которую мы будем рады принять у себя. Насколько мы понимаем, ни одна из сторон не отказалась от этого плана. Вопрос в сроках и содержании», — сказал Сийярто.

Как отметил Сийярто, для завершения украинского конфликта «американцы и русские должны достичь согласия», а для этого требуются переговоры. До этого он провел встречу с российским коллегой Сергеем Лавровым на полях международной конференции по евразийской безопасности.

Путин 16 октября провел 2,5-часовой телефонный разговор с американским лидером, они договорились встретиться в Будапеште, в том числе для обсуждения урегулирования конфликта на Украине. Через неделю Трамп заявил, что отменил встречу, так как, по его словам, пока не удастся «достичь нужной цели».

Венгрия пообещала, что не арестует Путина по ордеру МУС в Будапеште
Политика
Владимир Путин

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг информацию о том, что саммит Путина и Трампа якобы был отменен. Нельзя отложить то, о чем не было договоренностей, подчеркнули в Кремле.

22 октября премьер Венгрии Виктор Орбан сообщил, что Будапешт продолжает подготовку встречи вопреки сообщениям о ее отмене.

Москва сохраняет «принципиальную готовность» провести эти переговоры, сказал накануне помощник президента России Юрий Ушаков,

