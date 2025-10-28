Венгрия связала «большие надежды» со встречей Путина и Трампа

Петер Сийярто (Фото: Наталья Шатохина / news.ru / Global Look Press)

Венгрия связывает большие надежды с новой встречей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил глава венгерского МИДа Петер Сийярто.

«Президент Трамп абсолютно привержен достижению мира и в целом представляет единственную надежду на это. Поэтому мы очень надеемся, что президент Трамп и президент Путин проведут встречу, о которой они договорились в разговоре по телефону и которую мы будем рады принять у себя. Насколько мы понимаем, ни одна из сторон не отказалась от этого плана. Вопрос в сроках и содержании», — сказал Сийярто.

Как отметил Сийярто, для завершения украинского конфликта «американцы и русские должны достичь согласия», а для этого требуются переговоры. До этого он провел встречу с российским коллегой Сергеем Лавровым на полях международной конференции по евразийской безопасности.

Путин 16 октября провел 2,5-часовой телефонный разговор с американским лидером, они договорились встретиться в Будапеште, в том числе для обсуждения урегулирования конфликта на Украине. Через неделю Трамп заявил, что отменил встречу, так как, по его словам, пока не удастся «достичь нужной цели».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг информацию о том, что саммит Путина и Трампа якобы был отменен. Нельзя отложить то, о чем не было договоренностей, подчеркнули в Кремле.

22 октября премьер Венгрии Виктор Орбан сообщил, что Будапешт продолжает подготовку встречи вопреки сообщениям о ее отмене.

Москва сохраняет «принципиальную готовность» провести эти переговоры, сказал накануне помощник президента России Юрий Ушаков,