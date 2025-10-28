 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

⁠На Сардинии помешали расширению производства боеприпасов для Украины

Сюжет
Военная операция на Украине
Региональный совет, контролируемый оппозицией, не дает разрешения на работу новых производственных линий завода. В правящей партии «Братья Италии» называют это «фальшивым пацифизмом» и указывают на нехватку рабочих мест на острове
Фото: rheinmetall.com
Фото: rheinmetall.com

Стремление Евросоюза увеличить производство боеприпасов натолкнулось на политическое сопротивление в Италии; власти острова Сардиния выступают против расширения производственных линий на местном заводе взрывчатых веществ немецкого оборонного холдинга Rheinmetall, пишет Financial Times.

Местное подразделение Rheinmetall — RWM Italia — уже шесть месяцев ожидает разрешения на использование новых производственных линий предприятия, которое работает круглосуточно, чтобы удовлетворить спрос со стороны Украины и европейских стран, отмечает издание. 

Новые линии позволили бы расширить объем производства, еще весной регуляторы выдали необходимые разрешения, но региональный совет, контролируемый левой партией «Пять звезд», заблокировал процесс и потребовал больше информации, сославшись на критику со стороны местных экологов и антивоенных активистов.

«Нам нужно спросить себя: хотим ли мы жить в условиях военной экономики?» — задалась вопросом глава Сардинии Алессандра Тодде. Лидер «Пяти звезд» Джузеппе Конте также критикует перевооружение Европы, которое, по его словам, приносит сверхприбыли Rheinmetall и другим производителям оружия в ущерб социальным расходам.

В правой партии «Братья Италии» (ее лидером является премьер-министр Джорджа Мелони) раскритиковали власти Сардинии и «Пять звезд», назвав их позицию «фальшивым пацифизмом». «Они думают: «нет оружия — нет войн». Но это не значит, что, если мы не будем производить оружие на Сардинии, войны прекратятся», — сказала член парламента Сардинии Антонелла Зедда.

Сама Мелони, как отмечается в материале, является «решительным защитником Украины» и поддержала использование средств ЕС для укрепления обороны Италии.

Rheinmetall работает на Сардинии с 2010 года. 15 лет назад немецкий холдинг выкупил старый завод по производству взрывчатых веществ для горнодобывающей промышленности и начал производить там оружие, в том числе подводные мины и боеприпасы. В 2018 году компания получила разрешение на расширение производства и открытие небольшого полигона для испытаний, а также планировала расширить штат на 250 человек.

Местные активисты обвинили Rheinmetall в «колониальном» подходе в своей деятельности. «Они построили целый завод без каких-либо необходимых разрешений благодаря соучастию местных властей», — настаивает экологический активист Грациано Буллегас.

«Нам необязательно, чтобы сюда приезжала транснациональная компания для производства бомб», — сказал учитель школы, представитель комитета пацифистов Арнальдо Скарпа.

В «Братьях Италии» называют ситуацию тревожным сигналом для инвесторов, в том числе среди производителей оружия, и обращают внимание, что Сардиния остро нуждается в рабочих местах, которые могут появиться за счет роста расходов в Европе.

Планы по милитаризации Евросоюза говорят о его превращении в «партию войны», что диссонирует с усилиями по мирному урегулированию на Украине, отмечали в Кремле. Москва осуждает оказание военной помощи Киеву западными странами и считает, что это затягивает конфликт.

