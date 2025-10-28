Зеленский заявил о необходимости поддержки от ЕС еще на два-три года

Речь идет о программе ЕС по выделению Украине финансовой поддержки с помощью российских замороженных активов. Песков заявил, что в СМИ обсуждают то, как Украина «клянчит деньги»

Киев, Украина, 14 октября 2025 года (Фото: Глеб Гаранич / Reuters)

Украине потребуется поддержка Евросоюза еще на «два-три года», заявил украинский президент Владимир Зеленский, передает Anews.

Он имел в виду предложение ЕК о постепенном разблокировании замороженных российских активов для финансирования потребностей Украины.

«Я сказал им [европейским лидерам], что мы не собираемся воевать десятилетиями, но вы должны показать, что в течение определенного периода сможете оказывать Украине стабильную финансовую поддержку. <...> Именно поэтому они и рассматривают эту программу — на два-три года», — заявил Зеленский на брифинге.

В Евросоюзе идет обсуждение возможного предоставления Украине нового «репарационного» кредита. Киеву могут выделить до €140 млрд в течение еще двух-трех лет за счет заблокированных активов России. Россия не раз говорила, что любые действия с российскими активами будут считаться воровством.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков комментируя заявление Зеленского, сказал, что если европейцы возьмут «на поруки такого клиента» как Украина, то им придется ее «долго содержать». «Киевский режим умеет всемирно клянчить деньги, умеет тратить деньги так, что потом никаких следов найти невозможно и, думаю, что они будут продолжать эту практику, конечно же. И не один, не два и не три года. И здесь европейцам нужно будет приготовиться к тому, что если они будут так же, как сейчас, продолжать в отношениях с киевским режимом, им придется раскошеливаться все дольше и все больше», — сказал Песков.

Кроме этого, Зеленский добавил, что Украина готова к перемирию только при условии заморозки линий фронта. «Мы идем в дипломатию только с позиции, где мы стоим. Мы не будем выходить из той или иной части нашего государства», — сказал он.

Ранее, 20 октября, американский лидер Дональд Трамп выступил с инициативой о заморозке конфликта. Он предложил России и Украине остановиться на текущей линии фронта и «договориться о чем-то позже». Если же сторонам конфликта не удастся договориться об урегулировании, то «многие заплатят большую цену», указал тогда Трамп.

Зеленский совместно с лидерами Европы поддержали предложение американского лидера о немедленном прекращении боевых действий.

Путин в ходе телефонного разговора с Трампом 16 октября потребовал, чтобы Украина отказалась от полного контроля над ДНР, пиcала американская газета The Washington Post со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников, знакомых с деталями переговоров.

Ранее в Кремле называли неприемлемым вариант с заморозкой конфликта на Украине, объясняя, что для России важно достичь всех заявленных целей. Глава МИД России Сергей Лавров также отмечал, что заморозка конфликта на время не выход.