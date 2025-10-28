 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Зеленский заявил о необходимости поддержки от ЕС еще на два-три года

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Переговоры России и Украины
Речь идет о программе ЕС по выделению Украине финансовой поддержки с помощью российских замороженных активов. Песков заявил, что в СМИ обсуждают то, как Украина «клянчит деньги»
Киев, Украина, 14 октября 2025 года
Киев, Украина, 14 октября 2025 года (Фото: Глеб Гаранич / Reuters)

Украине потребуется поддержка Евросоюза еще на «два-три года», заявил украинский президент Владимир Зеленский, передает Anews.

Он имел в виду предложение ЕК о постепенном разблокировании замороженных российских активов для финансирования потребностей Украины.

«Я сказал им [европейским лидерам], что мы не собираемся воевать десятилетиями, но вы должны показать, что в течение определенного периода сможете оказывать Украине стабильную финансовую поддержку. <...> Именно поэтому они и рассматривают эту программу — на два-три года», — заявил Зеленский на брифинге.

В Евросоюзе идет обсуждение возможного предоставления Украине нового «репарационного» кредита. Киеву могут выделить до €140 млрд в течение еще двух-трех лет за счет заблокированных активов России.

Россия не раз говорила, что любые действия с российскими активами будут считаться воровством.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков комментируя заявление Зеленского, сказал, что если европейцы возьмут «на поруки такого клиента» как Украина, то им придется ее «долго содержать». «Киевский режим умеет всемирно клянчить деньги, умеет тратить деньги так, что потом никаких следов найти невозможно и, думаю, что они будут продолжать эту практику, конечно же. И не один, не два и не три года. И здесь европейцам нужно будет приготовиться к тому, что если они будут так же, как сейчас, продолжать в отношениях с киевским режимом, им придется раскошеливаться все дольше и все больше», — сказал Песков.

Кроме этого, Зеленский добавил, что Украина готова к перемирию только при условии заморозки линий фронта. «Мы идем в дипломатию только с позиции, где мы стоим. Мы не будем выходить из той или иной части нашего государства», — сказал он.

Зеленский и лидеры ЕС поддержали идею Трампа о заморозке конфликта
Политика
Владимир Зеленский

Ранее, 20 октября, американский лидер Дональд Трамп выступил с инициативой о заморозке конфликта. Он предложил России и Украине остановиться на текущей линии фронта и «договориться о чем-то позже». Если же сторонам конфликта не удастся договориться об урегулировании, то «многие заплатят большую цену», указал тогда Трамп.

Зеленский совместно с лидерами Европы поддержали предложение американского лидера о немедленном прекращении боевых действий.

Путин в ходе телефонного разговора с Трампом 16 октября потребовал, чтобы Украина отказалась от полного контроля над ДНР, пиcала американская газета The Washington Post со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников, знакомых с деталями переговоров.

Ранее в Кремле называли неприемлемым вариант с заморозкой конфликта на Украине, объясняя, что для России важно достичь всех заявленных целей. Глава МИД России Сергей Лавров также отмечал, что заморозка конфликта на время не выход.

Читайте РБК в Telegram.

Премьер Японии номинировала Трампа на Нобелевскую премию мира

Венгрия захотела создать антиукраинский альянс в ЕС

В Британии тысячи мигрантов переселят из отелей в казармы

«Лукойл» намерен продать свои зарубежные активы после введения санкций

Набиуллина рассказала, как будет меняться ключевая ставка в 2026 году

Politico рассказало о рычаге давления у ЕС в споре об активах России

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Полина Харчевникова Полина Харчевникова, Полина Химшиашвили Полина Химшиашвили
Владимир Зеленский заморозка фронт перемирие
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Материалы по теме
Столтенберг рассказал, как отказал «умолявшему» НАТО вмешаться Зеленскому
Политика
Зеленский и лидеры ЕС поддержали идею Трампа о заморозке конфликта
Политика
FT узнала о готовности Путина заморозить конфликт
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 октября
EUR ЦБ: 92,02 (-2,06) Инвестиции, 00:31 Курс доллара на 28 октября
USD ЦБ: 78,98 (-1,99) Инвестиции, 00:31
Обновленный Voyah Dream начнут выпускать в России в 2026 году Авто, 12:57
Названы регионы-лидеры по продажам новых автомобилей в России Авто, 12:56
В Банке России призвали ввести регулирование обмена криптовалют Крипто, 12:56
Лукашенко обвинил Запад в бандитизме из-за планов по российским активам Политика, 12:56
Зеленский заявил о необходимости поддержки от ЕС еще на два-три года Политика, 12:51
Hongqi задумался о локализации производства в России Авто, 12:50
«Парадный вход» не для стартапов: как выйти на гигантов в КитаеПодписка на РБК, 12:44
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Сийярто рассказал, что вынесла Венгрия за 40 лет в советском блоке Политика, 12:42
Песков назвал препятствие для продолжения переговоров с Украиной Политика, 12:36
ABC узнал, что Пи Дидди может выйти на свободу раньше срока Общество, 12:36
Умер олимпийский чемпион по лыжным гонкам Одд Мартинсен Спорт, 12:34
Эстония запустила в работу радар у границы с Россией Политика, 12:31
Росфинмониторинг блокирует личные карты. Опасность для ИП и самозанятыхПодписка на РБК, 12:29
Кто влюблен в море: как «Русский Краб» формирует новое поколение рыбаков Отрасли, 12:28