Посол Франции предупредила о закрывающемся окне диалога с Россией

Сильви Берманн (Фото: Kirsty Wigglesworth / AP)

Подготовка к саммиту в «нормандском формате» по Украине находится на завершающей стадии, и во Франции ждут знака готовности от России. Об этом заявила 28 октября посол Франции в России Сильви Берманн на презентации ежегодного доклада Франко-российского аналитического центра «Обсерво» «Россия 2019». «Эмманюэль Макрон считает важным собрать саммит в «нормандском формате», — подчеркнула она.

По словам Берманн, были выполнены два ключевых условия, которые необходимы для проведения такой встречи. Это, во-первых, принятие так называемой формулы Штайнмайера относительно статуса самопровозглашенных ДНР и ЛНР и, во-вторых, предварительное согласование итогового документа саммита.

Сейчас Париж ожидает решения третьей проблемы — разведения сил на востоке Украины, а также «зеленого света со стороны России», уточнила Берманн. По словам французского посла, ситуацию на территориях на востоке Украины она в понедельник утром обсудила с помощником президента России Владиславом Сурковым.

Сейчас в отношениях России и ЕС появилось окно возможностей для улучшения диалога, сказала Берманн. Но стороны должны приложить как можно больше усилий, чтобы воспользоваться шансом укрепить взаимопонимание. «Если мы не наладим отношения сейчас, не добьемся прогресса по минским соглашениям, […] не снимем санкции, то оно закроется», — сказала она.

Как пояснила Берманн, президент Франции привержен цели укрепить связи с Россией, что продемонстрировали его интенсивные контакты с Владимиром Путиным еще со времени встречи в Версале в 2017 году. Диалог Парижа и Москвы стал еще более активным на фоне кризиса в Сирии, уточнила Берманн.