 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Снаряд повредил здание польского посольства в Киеве

МИД Польши: снаряд повредил консульский отдел посольства в Киеве
Сюжет
Военная операция на Украине
Снаряд или его фрагмент упал на крышу консульского отдела, сообщили в МИД Польши. Никто не пострадал, ущерб «незначительный»
Киев, Украина
Киев, Украина (Фото: Глеб Гаранич / Reuters)

Здание посольства Польши в Киеве получило повреждения в результате падения снаряда, заявил RMF FM пресс-секретарь польского МИДа Павел Вронский.

По его словам, снаряд или его фрагмент упал на крышу консульского отдела.

«Он пробил потолок. Снаряд попал на кухню. Никто не пострадал», — сообщил Вронский радиостанции.

Представитель внешнеполитического ведомства уточнил, что ущерб «незначительный». Консульский отдел в понедельник будет работать в обычном режиме, сказал он.

Варшава сообщила о повреждении консульского отдела в Киеве
Политика
Радослав Сикорский

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре. Днем ведомство отчиталось о ночном массированном ударе по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и инфраструктуре военных аэродромов. «Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», — заявили там. В ночь на 28 сентября в Киеве звучали взрывы, столица оказалась частично обесточена.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп приказал обнародовать документы о пропаже одной из первых женщин-пилотов

Захарова: если Украина готовит провокации, то мир близок к Третьей мировой войне

Китай запустил самую большую и мощную в мире летающую ветряную турбину

Киев обвинил власти Венгрии в моральной деградации

CNN объяснил срочную встречу генералов США сбором «лошадей в стойле»

Совет Безопасности ООН не принял резолюцию о продлении иранской ядерной сделки

WSJ узнал, что Трамп открыт к отмене запрета на удары ВСУ вглубь России

Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%

Трамп заявил, что США ведут продуктивные переговоры по поводу сектора Газа

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Елена Чернышова
Польша посольство Киев снаряд
Материалы по теме
Польша подняла истребители из-за «активности России»
Политика
Gazeta Wyborcza узнала об идее Польши для уничтожения дронов над Украиной
Политика
Onet узнал, что дом в Польше повредила ракета голландского истребителя
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 98,15 (-0,45) Инвестиции, 25 сен, 19:56 Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 83,61 (-0,38) Инвестиции, 25 сен, 19:56
Настоящий детектив: раскройте тайну трех домов. Квест РБК и ГАЛС, 21:45
В Молдавии закрыли избирательные участки Политика, 21:44
Снаряд повредил здание польского посольства в Киеве Политика, 21:35
Египтянин сдвинул зубами судно весом 700 тонн. Видео Общество, 21:28
«Спартак» без Станковича разгромил аутсайдера РПЛ Спорт, 21:25
Гладков заявил о повторном обстреле Белгорода Политика, 21:04
Пепперштейн, Монро, Бухло: что читать по современному искусству РБК и СберПервый, 21:00
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Трехкратный чемпион России по лыжным гонкам попался на допинге Спорт, 20:53
Wildberries & Russ назвали возможным покупателем бизнеса «Рив Гош» Бизнес, 20:52
Вэнс сообщил об обсуждении поставок Киеву ракет Tomahawk Политика, 20:47
Абстракционизм: как искусство «отщепенцев» изменило понимание красоты РБК и ГАЛС, 20:36
МИД Приднестровья обвинил Молдавию в недопуске жителей региона к выборам Политика, 20:35
При ракетном обстреле Белгорода пострадали два человека Политика, 20:25
Орбан рассказал, как звонок Трампа из-за России прервал его ужин с лечо Политика, 20:18