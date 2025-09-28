Снаряд повредил здание польского посольства в Киеве

Снаряд или его фрагмент упал на крышу консульского отдела, сообщили в МИД Польши. Никто не пострадал, ущерб «незначительный»

Киев, Украина (Фото: Глеб Гаранич / Reuters)

Здание посольства Польши в Киеве получило повреждения в результате падения снаряда, заявил RMF FM пресс-секретарь польского МИДа Павел Вронский.

По его словам, снаряд или его фрагмент упал на крышу консульского отдела.

«Он пробил потолок. Снаряд попал на кухню. Никто не пострадал», — сообщил Вронский радиостанции.

Представитель внешнеполитического ведомства уточнил, что ущерб «незначительный». Консульский отдел в понедельник будет работать в обычном режиме, сказал он.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре. Днем ведомство отчиталось о ночном массированном ударе по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и инфраструктуре военных аэродромов. «Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», — заявили там. В ночь на 28 сентября в Киеве звучали взрывы, столица оказалась частично обесточена.