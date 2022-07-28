Половине ресторанов фиш-энд-чипс в Британии грозит закрытие из-за санкций

По словам президента Национальной федерации продавцов жареной рыбы Эндрю Крука, килограмм трески уже подорожал почти вдвое, после того как правительство обложило 35-процентной пошлиной ввоз морепродуктов из России

Половина британских ресторанов фиш-энд-чипс, где готовят традиционную зажаренную в кляре треску с картошкой, оказались под угрозой закрытия из-за роста цен на продукты и энергию на фоне санкций против России, пишет газета Daily Express.

По словам президента Национальной федерации продавцов жареной рыбы Эндрю Крука, килограмм трески уже подорожал с 8 фунтов стерлингов (€9,5) до 14 фунтов стерлингов (€16,6), после того как правительство обложило 35-процентной пошлиной ввоз морепродуктов из России. Владельцы ресторанов не исключают, что им придется заменить традиционную треску и пикшу хеком и другими видами более дешевой белой рыбы. Около трети всей импортируемой в Великобританию белой рыбы поступает из России, которая контролирует до 45% мировых поставок, отмечает издание.

Кроме того, из-за военных действий на Украине поднялись цены на подсолнечное масло, подорожали также горох с картофелем. В то же время из-за резкого повышения расходов на отопление теплиц в стране нехватка корнишонов.

Представитель Национальной федерации рыболовных организаций Барри Диас рассчитывает на увеличение улова пикши и путассу в Северном море.

В начале июня телеканал Sky News сообщал, что владельцы ресторанов фиш-энд-чипс попросят Норвегию увеличить поставки белой рыбы в страну, чтобы сдержать цены.

Весной британские власти включили треску, пикшу и другую рыбу в список продукции, повышение пошлин на которую должно «максимально ударить по российской экономике, но не будет иметь большого влияния на Соединенное Королевство».

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В конце июля Борис Джонсон, подавший в отставку с поста премьер-министра Британии, призвал владельцев ресторанов фиш-энд-чипс отказаться от российской рыбы.