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Twitter $46 (+10,71%) прогноз UBS к 23.04.20
Alphabet $1 385 (+10,09%) прогноз Barclays Capital к 26.07.20
3M $195 (+11,06%) прогноз CFRA к 02.05.20
Евро/Доллар $1,13 (+1,44%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
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Политика ,  
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WSJ сообщила об увеличении ядерного потенциала КНДР
Спутниковые снимки показали, что Пхеньяна продолжает работы над созданием ОМУ. В Вашингтоне официально не придают этому серьезного значения
Фото: Jon Chol Jin / AP

КНДР наращивает свой ядерный потенциал несмотря на заверения в обратном лидера страны Ким Чен Ына. По данным издания WSJ, на основные полигоны Северной Кореи по-прежнему в большом количестве завозится оборудование.

Издание ссылается на информацию, которую американские аналитики получают со спутниковых снимков. Из нее следует, что все больше грузовых автомобилей прибывает в Исследовательский ядерный центр Йонгбун, а также в местечко Санум-Донг, где, по данным США, производятся баллистические ракеты. Исходя из этих данных аналитики допустили, что КНДР продолжает работать над разработкой межконтинентальных ракет, способных доставить оружие массового уничтожения.

По мнению исследователя Зигфрида Хекера из Стэнфордского университета, в настоящее время КНДР способна производить 6-7 ядерных бомб в год. При этом различные эксперты предполагают, что у Северной Кореи уже есть от 20 до 60 бомб.

При этом WSJ отмечает, что американский президент Дональд Трамп по-прежнему верит, что Ким Чен Ын верит своему слову и готов на денуклеаризацию Корейского полуострова.

28 июля американский президент заявил, что не видит ничего необычного в том, что КНДР испытала ракеты малой дальности. Глава США заявил при этом, что в отношениях Вашингтона и Пхеньяна «все очень хорошо».

Автор: Артем Филипенок
Теги: Дональд Трамп, КНДР
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