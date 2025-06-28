Глава МИД Польши счел, что Путин «идет по пути Брежнева»

Сикорский привел слова Путина о том, что «Советский Союз развалился, потому что слишком много тратил на вооружение». Путин говорил, что Россия тратит на оборону 6,3% ВВП

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Президент России Владимир Путин «должен понимать, что он идет по пути Леонида Брежнева», заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, его слова приводит Gazeta Prawna.

«Он сам [Путин] однажды сказал, что Советский Союз развалился, потому что слишком много тратил на вооружение, и теперь он делает то же самое», — сказал Сикорский, добавив, что Путин «даже спровоцировал весь Запад увеличить расходы на оборону».

Страны НАТО по итогам саммита в Гааге обязались довести расходы на оборону до 5% ВВП к 2035 году, 3,5% из них будут направляться на ключевые оборонные нужды.

Накануне российский президент заявил, что Россия тратит на оборону 13,5 трлн руб., или 6,3% ВВП. По его словам, это «немало». «Мы заплатили за это инфляцией», — сказал Путин. Власти сейчас борются с инфляцией, размер которой в мае составил в годовом выражении почти 10%, заверил он. Россия при этом планирует сокращать траты на оборону, в то время как «Европа думает о том, как поднять свои расходы», уверяет Путин.

В 2025 году в бюджет закладывали траты на оборону на уровне 32,5% расходов — это и есть 13,5 трлн руб. Бюджет после последних пересмотров планируется дефицитным: расходы будут на уровне 42,3 трлн руб. против доходов в размере 38,5 трлн руб. Дефицит составит 1,7% ВВП.

В октябре 2011 года Путин, будучи тогда премьер-министром, заявлял: «Говорят, скоро вернутся брежневские времена застойные. Во-первых, и в советские времена, и даже в начале 90-х было много и позитивного, но я что-то не припомню, чтобы послевоенные советские руководители так же интенсивно работали, как это делаю я или действующий президент Медведев Дмитрий Анатольевич». У советских лидеров попросту «не было воли» для того, чтобы что-то делать, говорил он. Брежнев руководил СССР с 1964 по 1982 год.

Во время прямой линии в 2019 году Путин говорил, что в 1990-е «у нас полностью развалилась социальная сфера, промышленность, оборонка». На замечание, что «при Брежневе такого не было», он отвечал: «Да, при Брежневе не было. Но было много другого, что в конечном итоге привело к распаду Советского Союза».