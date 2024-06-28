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Против подчиненных главы МИДа Германии начали расследование о мигрантах

Подчиненные главы МИДа Германии Бербок попали под следствие о мигрантах
Сотрудники немецкого МИДа давали разрешение на въезд в страну мигрантам с поддельными документами. Позже эти люди просили убежища. Фальшивые документы нашли у сирийцев, пакистанцев и афганцев
Фото: Maja Hitij / Getty Images
Фото: Maja Hitij / Getty Images

Подчиненные министра иностранных дел Германии Анналены Бербок попали под следствие по делу о незаконном разрешении въезда в страну для мигрантов, сообщает Focus.

Как пишет газета, «масштаб расследования велик»: за последние пять лет тысячам людей разрешили въехать в Германию по документам, часть которых были подделкой. Многие из мигрантов впоследствии обратились с просьбой о предоставлении убежища. В частности, поддельные документы обнаружили у приезжих из африканских стран, а также у сирийцев, пакистанцев, афганцев и турок. Берлинская прокурор Карен Хойссер подтвердила Bild, что расследование ведется, а дело далеко от завершения.

В немецком МИДе заявили, что ведется три расследования — в Берлине и городе Котбус на востоке страны. Дела касаются отдельных случаев, в которых возникают вопросы по поводу документов, используемых при въезде.

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В 2023 году число прибывших в Германию нелегальных мигрантов увеличилось на 119%. Согласно выводам экспертов правительственного Объединенного центра анализа и стратегии нелегальной миграции, Германия останется «основной страной назначения нелегальной миграции в Евросоюзе».

По данным GASIM, в 2023 году число подозреваемых в нелегальном пересечении границы страны достигло 39,7 тыс. 42% задержанных немецкими властями нелегалов добрались до Германии через Польшу, 29% — через Австрию и 23% — через Чехию.

До сих пор Германия остается одной из самых популярных стран для миграции. По информации Агентства Европейского союза по делам убежища (EUAA), в 2023 году почти треть заявок на предоставление убежища в странах ЕС была подана здесь — 334 тыс., в то время как во Франции — 167 тыс., в Испании — 162 тыс., а в Италии —136 тыс.

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В июне 2024 года в городе Мангейм мигрант напал с ножом на политика от крайне правой партии «Альтернатива для Германии». Злоумышленника задержали. Подобное нападение произошло в конце мая, тогда уроженец Афганистана напал на участников митинга правых и охранявших его полицейских, в результате чего шесть человек получили ранения. Полицейский, получивший тяжелое ножевое ранение, умер в больнице.

После этого канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что необходимо ужесточить миграционные правила и выслать преступников, ищущих убежища, в Афганистан или Сирию.

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Мир Ландау
Германия Анналена Бербок нелегальные мигранты Африка Сирия Афганистан
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