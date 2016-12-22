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Глава МИД Венгрии заявил о двойных стандартах ЕС к «Северному потоку — 2»
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Глава МИД Венгрии заявил о двойных стандартах ЕС к «Северному потоку — 2»
Политика, 04:52
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Глава МИД Венгрии заявил о двойных стандартах ЕС к «Северному потоку — 2»
Евросоюз применяет к «Северному потоку-2» такие же двойные стандарты, как и к свернутому проекту «Южного потока», заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Он добавил, что в обоих случаях «не видит причин не поощрять» их для ЕС.
Петер Сийярто (Фото: Laszlo Balogh / Reuters)

К газопроводу «Северный поток-2» Евросоюз применяет «двойные стандарты», заявил глава Глава МИД Венгрии Петер Сийярто агентству «РИА Новости». ​

Министр отметил, что другой подобный проект — «Южный поток» — «убила Еврокомиссия», и он вновь не видит причин не поощрять теперь уже «Северный поток-2». «Мы [Венгрия] не являемся частью проекта, мы не можем быть против него. Но я могу сказать, что имеют место неприемлемые двойные стандарты», — сказал он.

Газопровод «Северный поток-2» пройдет по дну Балтийского моря от российского до немецкого побережья. Мощность его составить 55 млрд куб. м газа в год. Кроме российских и немецких территориальных вод он пройдет в исключительных экономических зонах Финляндии, Швеции и Дании. Согласие на строительство в своих юрисдикциях дали Германия, Финляндия и Швеция. Дания допустила задержку процедуры выдачи разрешения. Так, премьер-министр страны Люкке Расмуссен заявил, что Копенгаген предложил вынести обсуждение проекта на общеевропейский уровень и оценить последствия строительства газопровода для Украины. До этого канцлер Германии Ангела Меркель настаивала, что функционирование «Северного потока-2» невозможно без других, альтернативных транзитных направлений, в первую очередь, Украины. Сам Киев регулярно призывает Евросоюз отказаться от «Северного потока-2», так как он несет угрозу равно безопасности ЕС и Украины.

Автор: Илья Лакстыгал.
Теги: Венгрия , «Северный поток-2» , МИД
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