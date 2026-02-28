Fox News сообщил, что военные США впервые использовали «дроны-камикадзе» Fox News: США во время ударов по Ирану впервые применили «дроны-камикадзе»

США в операции против Ирана впервые применили «дроны-камикадзе», узнал Fox News. Американские военные бьют по объектам КСИР и подземным сооружениям, связанным с иранской ядерной программой

В операции против Ирана американские военные впервые использовали «дроны-камикадзе», сообщила корреспондент Fox News Дженнифер Гриффин в соцсети X.

«В ходе этих ударов американские военные использовали новые возможности: впервые в бою были применены «беспилотники одностороннего действия», — написала она.

По ее словам, американские военные сосредоточились на «важных целях»: объектах Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и подземных сооружениях, предположительно связанных с ядерной программой Ирана. В первом залпе ударов американскими военными были использованы ракеты Tomahawk, добавила она.

«Мы эффективно подавили их противовоздушную оборону», — приводит журналистка слова одного из американских чиновников.

«Дрон-камикадзе» — это одноразовый беспилотник, который взрывается при поражении цели. В военной терминологии такие устройства называют барражирующими боеприпасами (англ. loitering munition), так как они способны длительное время находиться в воздухе в режиме ожидания перед атакой. Предназначены для точечных ударов по целям противника. Основное отличие барражирующих боеприпасов от обычных ударных и разведывательных БПЛА заключается в их одноразовом применении и сочетании функций разведки и поражения.

Утром 28 февраля американский президент Дональд Трамп объявил о «масштабной и непрерывной операции» против Тегерана. Он объяснил, что на ядерных переговорах, которые велись с начала года, иранские власти постоянно меняли свою позицию, и его «терпение лопнуло».

Спикер палаты представителей США (нижняя палата парламента) Майк Джонсон заявил, что Белый дом заранее проинформировал конгресс о решении начать атаку по Ирану. Иран сталкивается с «серьезными последствиями своих злодеяний», хотя Вашингтон «прилагал все усилия для поиска мирных и дипломатических решений», подчеркнул он.

Иран в ответ на атаку по своей территории отреагировал запуском ракет и беспилотников. Тегеран нанес удары по Израилю, а также по основным американским военным базам на Ближнем Востоке — в Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. В частности, удар пришелся на центр обслуживания Пятого флота ВМС США в Бахрейне.

По данным агентства ISNA, военные Ирана запустили гиперзвуковые ракеты «Фаттах-1» в ответ на удары США. Кроме того, Иран судам проходить через главную нефтяную артерию — Ормузский пролив, узнал Reuters. При этом в Тегеране отрицают, что отдавали подобный приказ.