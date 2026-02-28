Беспилотник ударил по аэропорту Кувейта, есть пострадавшие

По международному аэропорту Кувейта ударил дрон. В результате несколько сотрудников гавани получили травмы. Авиакомпания Kuwait Airways на фоне эскалации в регионе отменила все свои рейсы

Эль-Кувейт, Кувейт (Фото: Stephanie McGehee / Reuters)

Беспилотник атаковал международный аэропорт Кувейта, сообщает Asharq News со ссылкой на Управление гражданской авиации страны.

В результате атаки несколько сотрудников гавани получили незначительные травмы, а пассажирскому терминалу Т1 был нанесен ограниченный материальный ущерб, говорится в публикации.

Экстренные службы работают на месте, аэропорт уже обезопасили. Власти заявили, что ситуация находится под полным контролем соответствующих органов и что безопасность путешественников и сотрудников является первостепенной задачей.

Как передает Jordan News Agency (Petra), авиакомпания Kuwait Airways объявила о переносе всех рейсов из международного аэропорта Кувейта в связи с эскалацией в регионе и из соображений безопасности.

Ранее Иран атаковал американские военные базы на Ближнем Востоке в ответ на удары по своей территории. В Бахрейне целью ударов стал центр обслуживания Пятого флота ВМС США. В ОАЭ была атакована авиабаза Аль-Дафра, в Кувейте — авиабаза Али-Ас-Салем, в Катаре — авиабаза Аль-Удейд.

Министерство обороны ОАЭ сообщило, что в результате взрыва в Абу-Даби погиб один мирный житель — выходец из азиатской страны (гражданство не уточняется). В ведомстве также сообщили, что обломки перехваченных баллистических ракет упали на жилой район, что привело к разрушениям.

С началом эскалации большинство стран региона: Израиль, Иран, Ирак, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман — полностью закрыли свое воздушное пространство.