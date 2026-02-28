Иран пообещал преподать Израилю и США урок

Дым над Иерусалимом после запуска ракет из Ирана в сторону Израиля (Фото: Ammar Awad / Reuters)

Входит в сюжет Операция США против Ирана В этой статье

Любая база на Ближнем Востоке, которая окажет помощь Израилю, станет целью Ирана, сообщил представитель иранских вооруженных сил, передает Tasnim.

Он также заявил, что это будет большим уроком для США и Израиля.

«История свидетельствует, что иранцы никогда не склоняли головы перед агрессией чужеземцев; и на этот раз ответ народа Ирана будет решительным и определяющим, заставив агрессоров пожалеть о своих преступных действиях», — заявил в свою очередь иранский МИД.

28 февраля американский президент Дональд Трамп объявил, что США начали масштабную военную операцию против Ирана для защиты американского народа. Она проводится вместе с Израилем.

Взрывы раздались в Тегеране, но также в Исхафане (второй по величине город страны), Кередже (пригород Тегерана) и провинции Керманшах на западе Ирана.