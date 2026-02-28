Операция США против Ирана

Иран пообещал преподать Израилю и США урок

Ammar Awad / Reuters

Дым над Иерусалимом после запуска ракет из Ирана в сторону Израиля (Фото: Ammar Awad / Reuters)

Любая база на Ближнем Востоке, которая окажет помощь Израилю, станет целью Ирана, сообщил представитель иранских вооруженных сил, передает Tasnim.

Он также заявил, что это будет большим уроком для США и Израиля.

«История свидетельствует, что иранцы никогда не склоняли головы перед агрессией чужеземцев; и на этот раз ответ народа Ирана будет решительным и определяющим, заставив агрессоров пожалеть о своих преступных действиях», — заявил в свою очередь иранский МИД.

28 февраля американский президент Дональд Трамп объявил, что США начали масштабную военную операцию против Ирана для защиты американского народа. Она проводится вместе с Израилем.

 Взрывы раздались в Тегеране, но также в Исхафане (второй по величине город страны), Кередже (пригород Тегерана) и провинции Керманшах на западе Ирана.

