NYT узнала об отложенной продаже оружия Тайваню из-за визита Трампа в КНР

Администрация президента США отложила объявление о продаже оружия Тайваню в связи с поездкой Дональда Трампа в Китай в конце марта, сообщили американские чиновники The New York Times.

Речь идет о пакете, который включает ракеты противовоздушной обороны, который был одобрен конгрессом после внесения Госдепом для неофициального рассмотрения в январе. Один из собеседников NYT рассказал, что общая стоимость этого пакета составляет около $13 млрд, что больше, чем объявленная в декабре поставка оружия на $11 млрд.

Однако после одобрения Госдеп отложил этот пакет. Представители администрации рассказали некоторым участникам одобрения сделки, что Белый дом приказал не предпринимать никаких действий, чтобы обеспечить успешную встречу Трампа с китайским лидером Си Цзиньпином, сообщил один из чиновников.

Визит Трампа в Китай запланирован на 31 марта — 2 апреля.

