Трамп счел безумием продолжение конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп назвал безумием то, что военный конфликт на Украине продолжается. Трансляция его общения с журналистами доступна на YouTube-канале Белого дома.

«Безумие, что этот конфликт продолжается», — сказал американский лидер.

Ранее Трамп заявил, что администрация президента США «усердно работает» над тем, чтобы конфликт завершился. Он вновь назвал конфликт «войной, которая бы никогда не случилась, если бы он был президентом». Кроме того, глава Белого дома заявил, что стремится установить мир везде, где это возможно.

Накануне Трамп сказал, что хотел бы отмены санкций в отношении России, однако это произойдет после заключения соглашения между Киевом и Москвой. Ранее глава Минфина США Скотт Бессент говорил, что вопрос введения новых санкций против России зависит от хода мирных переговоров по Украине.

Предыдущий раунд переговоров по Украине состоялся 17–18 февраля в Женеве, а первые две встречи прошли в Абу-Даби 23–24 января и 4–5 февраля. Глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский охарактеризовал встречи в Женеве как сложные, но деловые.