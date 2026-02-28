 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Трамп счел безумием продолжение конфликта на Украине

Сюжет
Военная операция на Украине

Президент США Дональд Трамп назвал безумием то, что военный конфликт на Украине продолжается. Трансляция его общения с журналистами доступна на YouTube-канале Белого дома.

«Безумие, что этот конфликт продолжается», — сказал американский лидер.

Трамп заявил, что уважает Россию и Китай
Политика

Ранее Трамп заявил, что администрация президента США «усердно работает» над тем, чтобы конфликт завершился. Он вновь назвал конфликт «войной, которая бы никогда не случилась, если бы он был президентом». Кроме того, глава Белого дома заявил, что стремится установить мир везде, где это возможно.

Накануне Трамп сказал, что хотел бы отмены санкций в отношении России, однако это произойдет после заключения соглашения между Киевом и Москвой. Ранее глава Минфина США Скотт Бессент говорил, что вопрос введения новых санкций против России зависит от хода мирных переговоров по Украине. 

Предыдущий раунд переговоров по Украине состоялся 17–18 февраля в Женеве, а первые две встречи прошли в Абу-Даби 23–24 января и 4–5 февраля. Глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский охарактеризовал встречи в Женеве как сложные, но деловые.

Персоны
Романов Илья, Ксения Потрошилина
Дональд Трамп политика Украина Россия
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Мединский фото
Владимир Мединский
политик, помощник президента России
18 июля 1970 года
