ТАСС узнал причину переноса переговоров по Украине в Абу-Даби

ТАСС: идея переноса переговоров по Украине в Абу-Даби исходит от России

Идея о переносе переговоров по урегулированию украинского конфликта из Женевы в Абу-Даби исходит от России. США ее поддержали, сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

«Вернуть переговоры в Абу-Даби — это больше пожелания России, Зеленский лишь поспешил их озвучить, так как это поддержали и американцы», — сказал собеседник агентства.

Решение о переносе объяснили недостаточной нейтральностью Женевы. Источник ТАСС пояснил, что Швейцария утратила статус нейтральной державы, а ее чрезмерная близость к Европе «не содействует атмосфере переговоров».

Материал дополняется