Политика⁠,
0

ТАСС узнал причину переноса переговоров по Украине в Абу-Даби

ТАСС: идея переноса переговоров по Украине в Абу-Даби исходит от России

Идея о переносе переговоров по урегулированию украинского конфликта из Женевы в Абу-Даби исходит от России. США ее поддержали, сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

«Вернуть переговоры в Абу-Даби — это больше пожелания России, Зеленский лишь поспешил их озвучить, так как это поддержали и американцы», — сказал собеседник агентства.

Зеленский назвал возможное место следующих переговоров с США и Россией
Политика
Владимир Зеленский

Решение о переносе объяснили недостаточной нейтральностью Женевы. Источник ТАСС пояснил, что Швейцария утратила статус нейтральной державы, а ее чрезмерная близость к Европе «не содействует атмосфере переговоров».

Материал дополняется

Авторы
Романов Илья
Лента новостей
Курс евро на 28 февраля
EUR ЦБ: 91,3 (+0,27) Инвестиции, 27 фев, 17:27 Курс доллара на 28 февраля
USD ЦБ: 77,27 (+0,15) Инвестиции, 27 фев, 17:27
ТАСС узнал причину переноса переговоров по Украине в Абу-Даби Политика, 04:14
The Guardian узнала о поручении Рубио дипломатам США по теме Ирана Политика, 04:03
Unitel сообщил о гибели 15 человек из-за крушения самолета ВВС Боливии Общество, 03:24
Рядом с Новороссийском и Анапой произошло землетрясение Общество, 03:21
В Дании усомнились, что Трамп «рискнет городами США» ради Европы Политика, 03:20
Самолет ВВС Боливии упал на оживленную дорогу Общество, 02:50
ТАСС узнал, как зампред правления «Газпром нефти» Джалябов скрывал взятки Общество, 02:28
Несколько россиян умерли во Вьетнаме из-за инфекций в конце 2025 года Общество, 01:53
Рейс Фукуок — Казань вернулся в аэропорт вылета Общество, 01:47
Корееведа Ланькова внесли в базу «Миротворца» Политика, 01:41
Трамп запретил властям США использовать технологии Anthropic Политика, 01:18
Металлический портфель: как заработать на серебре и меди #всенабиржу!, 01:15
МИД Омана заявил о готовности Ирана отказаться от обогащенного урана Политика, 01:11
Умер писатель-фантаст Дэн Симмонс, автор «Гипериона» и «Террора» Общество, 01:04