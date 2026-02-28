ТАСС узнал причину переноса переговоров по Украине в Абу-Даби
Идея о переносе переговоров по урегулированию украинского конфликта из Женевы в Абу-Даби исходит от России. США ее поддержали, сообщил ТАСС со ссылкой на источник.
«Вернуть переговоры в Абу-Даби — это больше пожелания России, Зеленский лишь поспешил их озвучить, так как это поддержали и американцы», — сказал собеседник агентства.
Решение о переносе объяснили недостаточной нейтральностью Женевы. Источник ТАСС пояснил, что Швейцария утратила статус нейтральной державы, а ее чрезмерная близость к Европе «не содействует атмосфере переговоров».
Материал дополняется
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Новак раскрыл, на сколько лет России хватит нефти
Politico назвало «последний шанс» Макрона накрыть ЕС «ядерным зонтиком»
Путин поручил обеспечить продажу лекарств через «Почту России»
Афганский телеканал сообщил об ударе по ядерному объекту в Пакистане
США решили вывезти часть своих дипломатов из Израиля
В Швеции заявили о готовности разместить у себя ядерное оружие в случае войны