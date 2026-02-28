 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

The Guardian узнала о поручении Рубио дипломатам США по теме Ирана

Госсекретарь США Марко Рубио дал указание американским послам на Ближнем Востоке воздержаться от публичных заявлений, которые могут навредить переговорам Вашингтона и Тегерана по ядерной сделке. Об этом сообщила The Guardian со ссылкой на служебную записку Рубио.

«Учитывая растущую напряженность в регионе, главы дипломатических миссий и посольств должны воздерживаться от публичных заявлений, интервью или активности в социальных сетях, которые каким-либо образом могут разжечь региональную аудиторию, повлиять на чувствительные политические вопросы или осложнить отношения США», — сказано в тексте.

В записке также сказано, что американские дипломаты должны воздержаться от заявлений, которые могли бы внести путаницу в отношении позиции США по Ирану.

Материал дополняется

