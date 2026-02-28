Политика,
0
Корееведа Ланькова внесли в базу «Миротворца»
Корееведа Андрея Ланькова внесли в базу украинского сайта «Миротворец». Соответствующая карточка появилась 27 февраля.
24 февраля Ланьков должен был выступить с лекцией о Северной Корее в Риге. Однако его задержали и доставили в иммиграционную службу Латвии.
Материал дополняется
