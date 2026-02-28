 Перейти к основному контенту
Политика
0

Глава МИД Омана заявил об отказе Ирана от всех запасов обогащенного урана

Иран согласился отказаться от всех запасов обогащенного урана по требованию США. Об этом заявил глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди.

«У Ирана никогда и ни при каких обстоятельствах не будет ядерного материала, который позволит создать бомбу. Нулевое накопление, складирование и тотальная проверка. Они откажутся от этого», — сказал глава МИД.

Материал дополняется 

Авторы
Романов Илья
