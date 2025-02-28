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Каллас обеспокоилась повторением Трампом «российских тезисов» по Украине

Каллас: Трамп повторяет российские тезисы по Украине и отдаляется от ЕС
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Сюжет
Военная операция на Украине
Заявления Трампа и администрации США «повторяют российские тезисы», а Вашингтон отдаляется от Европы, заявила Каллас. Она отметила смену позиции США и дружественность к Москве
Кая Каллас
Кая Каллас (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп и другие высокопоставленные американские чиновники повторяют «российские тезисы» о конфликте на Украине и отдаляются от Европы. Такое мнение высказала глава евродипломатии Кая Каллас изданию Axios.

Каллас призналась, что ей «некомфортно» из-за смены позиции Вашингтона.

«Заявления в наш адрес резкие. Заявления, касающиеся России, очень дружелюбные. Это перемена», — сказала она.

Вопрос о причинах отмены встречи с главой Госдепартамента США Марко Рубио Каллас переадресовала ему. Как сообщает Axios, встреча была запланирована на 26 февраля, на следующий день после прибытия Каллас в Вашингтон, но Рубио отменил ее.

Госдеп США объяснил отмену мероприятия «несогласованностью графика». Однако европейские дипломаты, с которыми поговорил Axios, назвали отмену встречи политическим решением администрации Трампа.

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По мнению Каллас, взаимодействие США с Москвой дает президенту России Владимиру Путину международную легитимность.

«Россия хочет вернуться за международный стол переговоров, как будто ничего не произошло. Если мы позволим этому случиться, то увидим больше войн, и не только в Европе», — сказала она.

На вопрос о том, думает ли она, что Трамп пытается вызвать раскол в ЕС, Каллас ответила, что мотивы республиканца неясны: «Его заявления относительно Европы очень резкие, и вопрос в том, почему они такие резкие? Я имею в виду, откуда все это берется?» — задалась вопросом она.

Отношения между Евросоюзом и США охладели после вступления Трампа в должность в январе. США вступили с Россией в переговоры, отказались стать соавторами европейско-украинской резолюции Генассамблеи ООН с осуждением действий Москвы на Украине и представили свой документ со смягченными формулировками. Трамп пригрозил ЕС 25-процентными пошлинами на импорт из-за торгового дефицита, Брюссель пообещал ответ на возможные меры. Спецпредставитель Трампа по Украине Кит Келлог также не исключил, что Евросоюз не будет представлен на переговорах по урегулированию конфликта на Украине.

В Кремле заявили, что о потеплении отношений между Москвой и Вашингтоном говорить пока рано. Диалог США и России начался, однако этого мало для того, чтобы говорить о нормализации отношений, странам предстоит преодолеть длинный путь, говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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Кая Каллас ЕС США Дональд Трамп
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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Кая Каллас

политик, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности
18 июня 1977 года
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