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Политика ,  
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Кремль фразой «ничего святого» оценил подготовку теракта против Тихона

Песков — теракте против Тихона: Киев не гнушается ничем, ничего святого
ФСБ доложила о задержании двух мужчин, завербованных Украиной для убийства митрополита Тихона. В Кремле сочли, что украинские власти «не гнушаются ничем»
Митрополит Тихон
Митрополит Тихон (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Украинские власти ничем не гнушаются, заявил представитель российского президента Дмитрий Песков, комментируя раскрытие ФСБ планов подготовки покушения на митрополита Тихона (Шевкунова). Его слова передает корреспондент РБК.

«В данном случае понятно, что киевский режим не гнушается ничем. В данном случае нет ничего святого. Это еще раз подтверждается. Вот всё, что можно сказать», — сказал Песков.

ФСБ этим утром сообщила о задержании двух подозреваемых — 27-летнего помощника Тихона Дениса Поповича и 28-летнего клирика храма Воскресения Христова в Сокольниках Никиты Иванковича. Попович признался на допросе, что ему поручили следить за митрополитом «под угрозой расправы, убийства моих родственников», а затем поручили убить Тихона. Это мужчины собирались сделать с помощью самодельного взрывного устройства, заложенного в Сретенском монастыре в Москве. По данным ФСБ, их завербовала украинская спецслужба.

По данным Financial Times, Тихон Шевкунов — «духовник Путина». Сам митрополит отказывался комментировать эти сведения и говорил, что лучше насчет этого ответит президент. Шевкунов знаком с президентом и активно участвует в проектах президентской администрации, сообщал Кремль.

«Исполнителями были выбраны люди из окружения Владыки, имеющие украинские корни и родственников на Украине, которые, скорее всего, находятся в положении фактических заложников», — заявил замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

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Виктория Полякова Виктория Полякова
Тихон Шевкунов Дмитрий Песков
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