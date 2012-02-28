"Лига избирателей": Интернет наводнили ролики "с конспиративных квартир"

За неделю до президентских выборов в Интернете появились видеоролики, на которых якобы сняты нарушения на выборах 4 марта. Предупреждение об этом появилось на сайте "Лиги избирателей". По мнению представителей этой общественной организации, цель подобной провокации - перемешать фальшивки с теми настоящими видеосвидетельствами фальсификаций, которые обязательно будут.

Фото: ИТАР-ТАСС

"После парламентских фальсификаций Чуров на всю страну сообщил, что видео снято на конспиративных квартирах, но был поднят на смех. В этот раз о доказательствах позаботились заранее", - отмечается в сообщении "Лиги". Представители организации указывают, что внимание граждан обратят на дату размещения роликов в Сети. "А может, и актеры объявятся, или их узнают", - добавляют борцы за честные выборы.

Далее следует инструкция, как отличить фальшивый видеоролик от подлинного. "В этих роликах отсутствует главное: номер и адрес избирательного участка, а также фамилии действующих лиц и точное время съемки. Всем, кто будет фиксировать 4 марта реальные нарушения, следует обратить на это обстоятельство внимание и обязательно сообщать в кадре: кто, где, когда", - подчеркивают в "Лиге".

Как рассказал РБК один из соучредителей "Лиги избирателей" журналист Сергей Пархоменко, в сущности, эти ролики находятся в одном ряду со знаменитой историей с созданием так называемого корпуса наблюдателей, который специально организован для того, чтобы нейтрализовать тех наблюдателей, которые будут работать на этих выборах.

"Поскольку складывается впечатление, что в этот раз удается организовать довольно массированное наблюдение за процессом голосования и процессом подсчета голосов, и, по всей видимости, удастся довольно интенсивно противостоять тем, кто организует фальсификации. В этих обстоятельствах люди, которые эти фальсификации организуют, придумывают свои контртехнологии. Одна из них – эти фальсифицированные ролики", - поделился своим мнением С.Пархоменко.

Он также отметил, что за каждым роликом должен стоять живой человек с именем, фамилией, который будет свидетельствовать о том, что он этот ролик снял, и будет готов подтвердить это, если надо, в суде, на любом следствии. "Когда за роликом есть живой человек, сразу все становится понятно и просто. А за этими фальсифицированными роликами живых людей нет. Если кто-то попытается найти автора, он этого автора, несомненно, не найдет. А если обнаружит, то этот автор, скорее всего, окажется в какой-нибудь нашистской организации", - пояснил журналист.