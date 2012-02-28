Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,31 56,56 EUR Нал. 70,52 69,65 USD Бирж. 56,92 +0,26 EUR Бирж. 70,11 +0,36 USD ЦБ. 56,61 -0,19 EUR ЦБ. 69,80 -0,73 EUR/USD 1,23 +0,00 BTC/USD Бирж. 9270,00 +70,20 MOEX 2312,21 +0,02% RTS 1279,60 -0,46% Brent 64,56 -1,42% DJIA 25199,23 -0,54% Nasdaq 7571,79 +0,15% FTSE 7206,41 -0,25%
"Лига избирателей": Интернет наводнили ролики "с конспиративных квартир"
Лента новостей
Путин предложил при наличии хлеба «и разведкой позаниматься» 18:05, Общество Явлинский рассказал об экстренном снижении везшего его самолета 18:05, Политика Как создать красивый интерьер за разумные деньги: советы эксперта 18:02, Стиль Телеканалы изменили сетку вещания после смерти Табакова 18:01, Технологии и медиа Бизнес и конфликт: когда российские предприниматели брались за оружие 17:54, Фотогалерея  Тренер сборной Бразилии по футболу назвал состав на матч против России 17:51, Спорт Названо место прощания с Табаковым 17:49, Общество Путин выразил уверенность в скором лидерстве России на агрорынке 17:45, Экономика Хазанов назвал Табакова человеком с чрезвычайно высоким КПД 17:42, Общество В Аризоне из-за крушения дрона начался пожар в заповеднике 17:38, Общество Шереметьево объявил конкурс на поставку павильонов для курения 17:35, Общество Таможня Шереметьево нашла в посылке из Италии радиоактивный минерал 17:34, Общество Иван Дубков, шеф-повар: может ли здоровая еда быть вкусной 17:33, РБК Стиль и Xperia «Я всегда думал о зрителях»: памяти Олега Табакова 17:33, Фотогалерея  Полиция Непала подтвердила смерть 49 человек в крушении самолета 17:30, Общество Говорухин назвал Табакова «сегодняшним Станиславским» 17:26, Общество В Москве мужчина поджег стену у входа в приемную ФСБ 17:26, Общество Посольство России сообщило об угрозах российским журналистам в Британии 17:23, Политика Путин выразил соболезнования родным и близким Табакова 17:22, Общество В МХТ им. Чехова на три дня отменили спектакли из-за смерти Табакова 17:16, Общество Путин предложил британцам «разобраться самим» с делом Скрипаля 17:14, Политика Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Табакова 17:10, Общество Директор Большого театра назвал Табакова уникальным театральным деятелем 17:07, Общество Мосгорсуд оставил под арестом двоих обвиняемых по «кокаиновому делу» 17:05, Общество В США умер экс-глава владеющей сетью OBI компании Эриван Хауб 16:50, Бизнес Силуанов заявил об отсутствии оснований для резкого скачка курса рубля 16:46, Экономика Loro: что показали в первом тизере фильма о Сильвио Берлускони 16:45, Стиль Глава МВД Словакии ушел в отставку на фоне убийства журналиста 16:36, Общество
"Лига избирателей": Интернет наводнили ролики "с конспиративных квартир"
Политика, 28 фев 2012, 14:11
0
"Лига избирателей": Интернет наводнили ролики "с конспиративных квартир"
За неделю до президентских выборов в Интернете появились видеоролики, на которых якобы сняты нарушения на выборах 4 марта. Предупреждение об этом появилось на сайте "Лиги избирателей". По мнению представителей этой общественной организации, цель подобной провокации - перемешать фальшивки с теми настоящими видеосвидетельствами фальсификаций, которые обязательно будут.
Фото: ИТАР-ТАСС

"После парламентских фальсификаций Чуров на всю страну сообщил, что видео снято на конспиративных квартирах, но был поднят на смех. В этот раз о доказательствах позаботились заранее", - отмечается в сообщении "Лиги". Представители организации указывают, что внимание граждан обратят на дату размещения роликов в Сети. "А может, и актеры объявятся, или их узнают", - добавляют борцы за честные выборы.

Далее следует инструкция, как отличить фальшивый видеоролик от подлинного. "В этих роликах отсутствует главное: номер и адрес избирательного участка, а также фамилии действующих лиц и точное время съемки. Всем, кто будет фиксировать 4 марта реальные нарушения, следует обратить на это обстоятельство внимание и обязательно сообщать в кадре: кто, где, когда", - подчеркивают в "Лиге".

Как рассказал РБК один из соучредителей "Лиги избирателей" журналист Сергей Пархоменко, в сущности, эти ролики находятся в одном ряду со знаменитой историей с созданием так называемого корпуса наблюдателей, который специально организован для того, чтобы нейтрализовать тех наблюдателей, которые будут работать на этих выборах.

"Поскольку складывается впечатление, что в этот раз удается организовать довольно массированное наблюдение за процессом голосования и процессом подсчета голосов, и, по всей видимости, удастся довольно интенсивно противостоять тем, кто организует фальсификации. В этих обстоятельствах люди, которые эти фальсификации организуют, придумывают свои контртехнологии. Одна из них – эти фальсифицированные ролики", - поделился своим мнением С.Пархоменко.

Он также отметил, что за каждым роликом должен стоять живой человек с именем, фамилией, который будет свидетельствовать о том, что он этот ролик снял, и будет готов подтвердить это, если надо, в суде, на любом следствии. "Когда за роликом есть живой человек, сразу все становится понятно и просто. А за этими фальсифицированными роликами живых людей нет. Если кто-то попытается найти автора, он этого автора, несомненно, не найдет. А если обнаружит, то этот автор, скорее всего, окажется в какой-нибудь нашистской организации", - пояснил журналист.

Главное
Умер Олег Табаков Общество
Материалы по теме
МВД объяснило, кому сообщать о нарушениях на выборах Общество
В Москве в день "Белого кольца" задержали машину с муляжом пулемета Общество
Оппозиция обещает ежедневные акции протеста после 4 марта Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.