Политика⁠,
0

Европейский суд впервые запретил высказывания Навального в адрес Усманова

Впервые судом европейской юрисдикции были запрещены заявления Навального в адрес Усманова. Также суд удовлетворил иск бизнесмена и признал клеветническими утверждения Frankfurter Allgemeine Zeitung о его связях с Кремлем
Алишер Усманов
Алишер Усманов (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Земельный суд Гамбурга удовлетворил иск миллиардера Алишера Усманова к немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung и запретил распространение ряда утверждений о бизнесмене, которые признал клеветническими, сообщили РБК в пресс-службе предпринимателя и его адвокаты.

Решение немецкий суд огласил 23 января. За каждое нарушение запрета грозит штраф в размере до €250 тыс., а если его невозможно взыскать — административный арест на срок до шести месяцев за каждый случай нарушения запрета и до двух лет в совокупности.

«Среди запрещенных судом заявления FAZ о том, что А. Усманов якобы использовал свое состояние «в интересах или по поручению Кремля», что он неформально представлял интересы российской власти в Узбекистане и что он вмешивался в редакционную политику газеты «Коммерсантъ» после ее приобретения в 2006 г.», — сообщили представители бизнесмена.

Также «суд европейской юрисдикции впервые запретил распространение ранее признанных российским судом ложными утверждений А. Навального о том, что А. Усманов якобы «подарил» недвижимость структурам, связанным с заместителем председателя Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым «как компенсацию за то, что Медведев прикрывал бизнес Усманова за счет «Газпрома», а также что в 2002 г. он якобы приобрел активы «Газпром Инвестхолдинга» через контролируемую им компанию, «продав государственную собственность самому себе», сообщили представители бизнесмена.

В Германии прекратили второе расследование против Усманова
Политика
Алишер Усманов

В 2017 году Усманов обратился с требованием опровергнуть заявления Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального (ФБК, признан экстремистской организацией и запрещен в России, также признан иностранным агентом, террористической организацией, нежелательной организацией и ликвидирован). Люблинский суд Москвы удовлетворил иск и обязал ответчиков опровергнуть заявления об Усманове, удалить данные из Сети.

Как отметили представители Усманова, утверждения Навального и материалов FAZ использовались для обоснования санкций Евросоюза против бизнесмена (Усманов попал под них в феврале 2022 года) и начала расследование в Германии. По словам адвоката по медиаправу Йоахима Штайнхефеля, представляющего интересы Усманова, решение гамбургского суда «подтверждает, что ключевые заявления в статье FAZ представляют собой не что иное как коктейль из ложных утверждений и дискредитированных нарративов» Навального, а обоснование санкций ЕС является «нагромождением клеветнических, безосновательных и незаконных обвинений».

Суд в Гамбурге запретил называть Усманова владельцем элитной яхты
Политика
Алишер&nbsp;Усманов

Основатель USM называл европейские санкции несправедливыми и принятыми на основании «сфабрикованных и голословных обвинений», а также настаивал, что в его отношении было допущено нарушение принципов равного обращения и недискриминации. Он оспаривал решение о санкциях, но суд ЕС несколько раз отклонил иски предпринимателя.

После попадания в санкционный список Усманов неоднократно подавал иски к западным СМИ и выигрывал дела. Например, в минувшем мае суд Гамбурга признал не соответствующими действительности публикации изданий медиахолдинга Mediahuis Luxembourg S.A. о том, что бизнесмен является владельцем арестованной в 2022 году суперяхты Dilbar. В 2024 и 2025 годах в Германии были прекращены два расследования против Усманова: по подозрению в отмывании денег и в нарушении санкций.

Forbes оценивает состояние Усманова в $16,7 млрд (по данным на апрель 2025 года).

Милена Костерева, Наталия Анисимова
Алишер Усманов Алексей Навальный ФБК Германия Гамбург
