Politico сообщило, что новые санкции против России для ЕС «не приоритет»

Введение санкций против России сейчас не является приоритетом для ЕС, узнал Politico. Предполагается, что комиссии начнут работу по 20-му пакету только в январе. Среди возможных новых мер — запрет экспорта натурального каучука

Фото: Michele Tantussi / Getty Images

До конца новогодних праздников не будет никаких подвижек по 20-му пакету санкций против России, пишет Politico со ссылкой на источники в кулуарах конференции Совета ЕС по иностранным делам.

«Сейчас это не приоритет», — сказал один правительственный чиновник. Как сказал другой дипломат, в ЕС ожидают, что соответствующая комиссия начнет предлагать идеи «где-то в январе».

В подготовительных органах ведутся неформальные обсуждения, но пока «ничего не дошло до уровня послов ЕС», рассказали собеседники издания. А это означает, что межведомственный процесс еще не начался, говорится в публикации.

Устранение пробелов в списке санкций станет центральной темой 20-го пакета, пишет издание. Украинская сторона указала на пробелы в экспортном контроле натурального каучука. Как пишет издание, это критически важный для российской оборонной промышленности материал, который используется для изготовления шин истребителей, ракетоносцев и систем доставки бомб.

В 2024 году из ЕС в Россию было экспортировано почти 2 тыс. т натурального каучука на сумму $5,1 млн. На экспорт синтетического каучука наложены ограничения ЕС с 2023 года, которые были ужесточены в рамках 19-го пакета европейских санкций. Поставки натурального каучука же практически не были затронуты, сказано в статье.

Пресс-служба литовского Минфина сообщила 8 ноября, что Евросоюз занимается подготовкой 20-го пакета антироссийских санкций. Министр финансов Литвы Криступас Вайтекунас призвал усилить давление, в частности, на российский энергетический и финансовый сектор.

Предыдущий — 19-й — пакет санкций ЕС ввел против России 23 октября. В перечень вошли запрет на импорт СПГ с 2027 года, меры против еще 117 судов теневого флота, а также ограничения на поездки российских дипломатов по территории объединения.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что не допустит санкций ЕС против нефти и атомной энергетики России. Он подчеркнул, что попытка включить поставки российской нефти и сотрудничество с Россией в ядерной сфере в санкционный пакет является красной линией, которую венгерское правительство «никогда не позволит пересечь».

Москва считает санкции Запада незаконными. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что экономика страны «функционирует под огромным количеством рестрикций», поэтому на этот счет выработан «определенный иммунитет».