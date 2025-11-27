 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций⁠,
0

Politico сообщило, что новые санкции против России для ЕС «не приоритет»

Сюжет
Война санкций
Введение санкций против России сейчас не является приоритетом для ЕС, узнал Politico. Предполагается, что комиссии начнут работу по 20-му пакету только в январе. Среди возможных новых мер — запрет экспорта натурального каучука
Фото: Michele Tantussi / Getty Images
Фото: Michele Tantussi / Getty Images

До конца новогодних праздников не будет никаких подвижек по 20-му пакету санкций против России, пишет Politico со ссылкой на источники в кулуарах конференции Совета ЕС по иностранным делам.

«Сейчас это не приоритет», — сказал один правительственный чиновник. Как сказал другой дипломат, в ЕС ожидают, что соответствующая комиссия начнет предлагать идеи «где-то в январе».

В подготовительных органах ведутся неформальные обсуждения, но пока «ничего не дошло до уровня послов ЕС», рассказали собеседники издания. А это означает, что межведомственный процесс еще не начался, говорится в публикации.

Устранение пробелов в списке санкций станет центральной темой 20-го пакета, пишет издание. Украинская сторона указала на пробелы в экспортном контроле натурального каучука. Как пишет издание, это критически важный для российской оборонной промышленности материал, который используется для изготовления шин истребителей, ракетоносцев и систем доставки бомб.

В 2024 году из ЕС в Россию было экспортировано почти 2 тыс. т натурального каучука на сумму $5,1 млн. На экспорт синтетического каучука наложены ограничения ЕС с 2023 года, которые были ужесточены в рамках 19-го пакета европейских санкций. Поставки натурального каучука же практически не были затронуты, сказано в статье.

ЕС начал готовить 20-й пакет санкций против России и Белоруссии
Политика

Пресс-служба литовского Минфина сообщила 8 ноября, что Евросоюз занимается подготовкой 20-го пакета антироссийских санкций. Министр финансов Литвы Криступас Вайтекунас призвал усилить давление, в частности, на российский энергетический и финансовый сектор.

Предыдущий — 19-й — пакет санкций ЕС ввел против России 23 октября. В перечень вошли запрет на импорт СПГ с 2027 года, меры против еще 117 судов теневого флота, а также ограничения на поездки российских дипломатов по территории объединения.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что не допустит санкций ЕС против нефти и атомной энергетики России. Он подчеркнул, что попытка включить поставки российской нефти и сотрудничество с Россией в ядерной сфере в санкционный пакет является красной линией, которую венгерское правительство «никогда не позволит пересечь».

Москва считает санкции Запада незаконными. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что экономика страны «функционирует под огромным количеством рестрикций», поэтому на этот счет выработан «определенный иммунитет».

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Валерия Доброва
новые санкции Россия Евросоюз
Материалы по теме
Бессент назвал провальными санкции ЕС против России
Политика
В Германии призвали ЕС снять с России санкции в обмен на прекращение огня
Политика
США пригрозили России санкциями и продолжением поставок оружия Украине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 ноября
EUR ЦБ: 90,79 (-0,72) Инвестиции, 21:01 Курс доллара на 28 ноября
USD ЦБ: 78,25 (-0,34) Инвестиции, 21:01
Подозреваемый в смертельном ДТП сын сотрудницы ФНС задержан в Белоруссии Общество, 21:14
Психолог Асмолов: «Ключевой вопрос в развитии компании — поиск смысла» РБК и Сбер, 21:07
Военная операция на Украине. Главное Политика, 21:06
Роналду стал акционером ММА-промоушена Спорт, 20:58
Ученые заметили у кометы 3I/ATLAS сохраняющийся редкий пылевой антихвост Технологии и медиа, 20:58
Путин выразил готовность зафиксировать отсутствие планов нападать на ЕС Политика, 20:54
Как понять реальную доходность инвестиций с учетом инфляции РБК и ПСБ, 20:51
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Адвокатская палата отказалась лишить статуса защитника Стрелкова Политика, 20:41
Лондон вывел из-за под санкций международные активы ЛУКОЙЛа до 26 февраля Политика, 20:38
Абстракционизм: как искусство «отщепенцев» изменило понимание красоты РБК и ГАЛС, 20:36
«Крылья Советов» выбили КАМАЗ из Кубка России Спорт, 20:23
Экономика сопротивления: потенциал Ирана для российского бизнеса РБК и РЭЦ, 20:18
Путин связал окончание конфликта на Украине с достижением целей России Политика, 20:16
Около 25 тыс. абонентов в Запорожской области остались без света Политика, 20:13