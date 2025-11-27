 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

МИД объявил о закрытии генконсульства Польши в ответ на действия Варшавы

Россия в качестве ответной меры приняла решение о закрытии с 30 декабря генконсульства Польши в Иркутске, сообщили в МИД. Соответствующая нота вручена послу Польши в России.

Представительство Польши закрыто в ответ на отзыв польскими властями с 23 декабря 2025 года согласия на функционирование генерального консульства России в Гданьске.

«Сворачивание под абсурдным предлогом российского консульского присутствия в Польше является откровенно враждебным, необоснованным шагом польского руководства, в ответ на который на территории Российской Федерации будет закрыто последнее из ранее имевшихся польских консульских учреждений», — заявили в МИДе.

В октябре 2024-го и в мае 2025 года польский МИД закрыл генконсульства России в Познани и Кракове. В ответ российский МИД закрыл генконсульства Польши в Санкт-Петербурге и Калининграде. В результате до этого момента у Польши в России оставалось только одно работающее генконсульство в Иркутске, не считая посольства с консульским отделом в Москве.

Материал дополняется.

Курс евро на 27 ноября
EUR ЦБ: 91,5 (+0,54) Инвестиции, 11:41 Курс доллара на 27 ноября
USD ЦБ: 78,59 (-0,37) Инвестиции, 11:41
МИД объявил о закрытии генконсульства Польши в ответ на действия Варшавы Политика, 11:56
Аферисты придумали схему льгот на парковку в Москве по данным инвалидов Общество, 11:55
В Польше задержали получившего статус беженца хакера из России Политика, 11:45
Перспективные направления развития ИТ-сектора на ближайшие 5 лет РБК х Ростелеком, 11:42
В Подмосковье обнаружили цех по выпуску поддельной бытовой химии. Видео Общество, 11:42
Путин предложил ОДКБ оружие, «доказавшее эффект» в бою Политика, 11:38
Организаторов взрыва на Крымском мосту приговорили к пожизненному сроку Политика, 11:36
Путин и глава ФИФА прислали венки на церемонию прощания с Симоняном Спорт, 11:31
Инвестиции в непубличные компании: как это работает, какие есть риски Инвестиции, 11:26
Курс биткоина снова превысил $90 тыс. Что произошло на крипторынке Крипто, 11:18
Страховщики назвали самые аварийные регионы России в 2025 году Авто, 11:17
Ловушки повышения: как руководить бывшими коллегами Образование, 11:15
От избы до дизайнерских квартир: как менялось гостеприимство в России РБК и Legenda, 11:15
Как бизнес адаптируется к колебаниям рынка коммерческого автотранспорта Отрасли, 11:13