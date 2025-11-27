МИД объявил о закрытии генконсульства Польши в ответ на действия Варшавы

Россия в качестве ответной меры приняла решение о закрытии с 30 декабря генконсульства Польши в Иркутске, сообщили в МИД. Соответствующая нота вручена послу Польши в России.

Представительство Польши закрыто в ответ на отзыв польскими властями с 23 декабря 2025 года согласия на функционирование генерального консульства России в Гданьске.

«Сворачивание под абсурдным предлогом российского консульского присутствия в Польше является откровенно враждебным, необоснованным шагом польского руководства, в ответ на который на территории Российской Федерации будет закрыто последнее из ранее имевшихся польских консульских учреждений», — заявили в МИДе.

В октябре 2024-го и в мае 2025 года польский МИД закрыл генконсульства России в Познани и Кракове. В ответ российский МИД закрыл генконсульства Польши в Санкт-Петербурге и Калининграде. В результате до этого момента у Польши в России оставалось только одно работающее генконсульство в Иркутске, не считая посольства с консульским отделом в Москве.

Материал дополняется.