Глава МИД Венгрии объяснил позицию по принятию в ЕС Украины и Сербии

Венгрия поддерживает принятие Сербии в ЕС, поскольку это привнесет экономический рост, и выступает против членства Украины в блоке из-за боевых действий и коррупции, заявил Сийярто

Венгрия выступает за вступление в Евросоюз Сербии, но против членства Украины в блоке, заявил глава венгерского МИДа Петер Сийярто.

«Да членству Сербии в ЕС. Нет членству Украины в ЕС. Это позиция Венгрии», — написал он в Х.

К публикации Сийярто прикрепил видео, в котором объясняет это заявление. По его мнению, принятие Сербии в объединение привнесет экономический рост, а блокировка этого решения некоторыми странами «подрывает доверие к ЕС». В то же время включение Украины «разрушит бюджет и сельскохозяйственную культуру ЕС» и представляет только угрозу объединению, говорит Сийярто на видео.

Он отмечает, что Украина — «страна в состоянии войны, совершенно не пригодная и не подготовленная к членству ЕС», где «коррупционная машина действует на высшем государственном уровне». В связи с этим, Сийярто считает, что принятие Украины в блок пошлет такой сигнал: «Вступайте в войну, управляйте коррупционной машиной на высшем государственном уровне, и тогда вы будете приняты в ЕС».

Сербия получила официальный статус страны — кандидата на вступление в ЕС в марте 2012 года. Сербский президент Александр Вучич неоднократно говорил, что страна остается приверженной европейскому пути.

В прошлом году он назвал стратегической целью членство Сербии в Евросоюзе, подчеркнув, что вместе с тем Белград проводит независимую политику в отношении Москвы. По мнению Вучича, главной причиной, которая отдаляет Сербию от присоединения к союзу, является отказ присоединиться к санкциям ЕС в отношении России.

При этом в Белграде говорили, что откажутся от членства в ЕС, если Сербию будут заставлять признать независимость самопровозглашенной республики Косово, разрешить однополые браки или участвовать в конфликте с Россией и Китаем.

Украина стала страной — кандидатом на членство в ЕС в 2022-м. В прошлом году стартовали переговоры по этому вопросу. По данным Financial Times, некоторые европейские страны опасаются, что кандидаты в члены ЕС, такие как Украина, Молдавия и Западные Балканы, потенциально могут нарушать правила блока в отношении демократии, свободы СМИ и независимости судебной системы после присоединения.

В связи с этим, рассказывала еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос, прорабатывается механизм, согласно которому новым государствам — членам ЕС может быть назначен «испытательный срок» на несколько лет, в случае отступления от демократических принципов их могут исключать.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев не согласен на промежуточный статус, а намерен добиться полноценного членства в ЕС.

Власти России заявляют, что не возражают против стремления Украины вступить в ЕС.