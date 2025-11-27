 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Глава МИД Венгрии объяснил позицию по принятию в ЕС Украины и Сербии

Венгрия поддерживает принятие Сербии в ЕС, поскольку это привнесет экономический рост, и выступает против членства Украины в блоке из-за боевых действий и коррупции, заявил Сийярто

Венгрия выступает за вступление в Евросоюз Сербии, но против членства Украины в блоке, заявил глава венгерского МИДа Петер Сийярто.

«Да членству Сербии в ЕС. Нет членству Украины в ЕС. Это позиция Венгрии», — написал он в Х.

К публикации Сийярто прикрепил видео, в котором объясняет это заявление. По его мнению, принятие Сербии в объединение привнесет экономический рост, а блокировка этого решения некоторыми странами «подрывает доверие к ЕС». В то же время включение Украины «разрушит бюджет и сельскохозяйственную культуру ЕС» и представляет только угрозу объединению, говорит Сийярто на видео.

Он отмечает, что Украина — «страна в состоянии войны, совершенно не пригодная и не подготовленная к членству ЕС», где «коррупционная машина действует на высшем государственном уровне». В связи с этим, Сийярто считает, что принятие Украины в блок пошлет такой сигнал: «Вступайте в войну, управляйте коррупционной машиной на высшем государственном уровне, и тогда вы будете приняты в ЕС».

Орбан заявил, что Украина не имеет права на членство в ЕС
Политика
Виктор Орбан

Сербия получила официальный статус страны — кандидата на вступление в ЕС в марте 2012 года. Сербский президент Александр Вучич неоднократно говорил, что страна остается приверженной европейскому пути.

В прошлом году он назвал стратегической целью членство Сербии в Евросоюзе, подчеркнув, что вместе с тем Белград проводит независимую политику в отношении Москвы. По мнению Вучича, главной причиной, которая отдаляет Сербию от присоединения к союзу, является отказ присоединиться к санкциям ЕС в отношении России.

При этом в Белграде говорили, что откажутся от членства в ЕС, если Сербию будут заставлять признать независимость самопровозглашенной республики Косово, разрешить однополые браки или участвовать в конфликте с Россией и Китаем. 

Украина стала страной — кандидатом на членство в ЕС в 2022-м. В прошлом году стартовали переговоры по этому вопросу. По данным Financial Times, некоторые европейские страны опасаются, что кандидаты в члены ЕС, такие как Украина, Молдавия и Западные Балканы, потенциально могут нарушать правила блока в отношении демократии, свободы СМИ и независимости судебной системы после присоединения.

В связи с этим, рассказывала еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос, прорабатывается механизм, согласно которому новым государствам — членам ЕС может быть назначен «испытательный срок» на несколько лет, в случае отступления от демократических принципов их могут исключать.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев не согласен на промежуточный статус, а намерен добиться полноценного членства в ЕС.

Власти России заявляют, что не возражают против стремления Украины вступить в ЕС.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Венгрия Петер Сийярто Сербия Украина Членство
Материалы по теме
Politico узнало о разработке новых правил членства в ЕС ради Украины
Политика
ЕК заявила об ожидании переговоров о членстве Украины в ЕС до конца года
Политика
Еврокомиссар рассказала об идее испытательного срока для новых членов ЕС
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 ноября
EUR ЦБ: 91,5 (+0,54) Инвестиции, 04:01 Курс доллара на 27 ноября
USD ЦБ: 78,59 (-0,37) Инвестиции, 04:01
Четвертый за ночь российский аэропорт приостановил полеты Политика, 04:12
В США раскрыли личность подозреваемого в стрельбе у Белого дома Политика, 03:48
Каллас выступила за сокращение численности российской армии Политика, 03:37
Глава МИД Венгрии объяснил позицию по принятию в ЕС Украины и Сербии Политика, 02:56
Губернатор Пензенской области рассказал о последствиях атаки дронов Политика, 02:50
Число погибших в результате пожара в Гонконге возросло до 44 Общество, 02:42
Власти сообщили, что устроивший стрельбу у Белого дома был один Политика, 02:16
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
В аэропортах Пензы и Саратова ограничили полеты Политика, 01:32
«Бавария» в матче с «Арсеналом» в ЛЧ впервые проиграла в сезоне Спорт, 01:14
Ватикан официально запретил полигамные и полиаморные связи Политика, 01:12
«Ливерпуль» дома разгромно проиграл ПСВ в матче Лиги Чемпионов Спорт, 01:05
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Аэропорт Вашингтона закрывали на фоне стрельбы у Белого дома Политика, 00:51
Politico узнало об условии США для гарантий безопасности Украине Политика, 00:47