Война Израиля и ХАМАС. Главное

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Израиль и ХАМАС провели третий обмен. Группировка передала Красному Кресту 14 израильских заложников и трое иностранцев, сообщила ЦАХАЛ. Израиль отпустил еще 39 палестинских заключенных.

Вне списка об обмене ХАМАС освободил заложника с израильским и российским гражданством — 25-летнего Рона Кривого. Мужчина работал звукооператором на музыкальном фестивале Supernova, который боевики атаковали 7 октября. В ХАМАС заявили, что отпустили россиянина «в ответ на усилия президента России Владимира Путина и в знак признания российской позиции в поддержку палестинского дела».

Временное перемирие в секторе Газа началось 24 ноября. Изначально оно было рассчитано на четыре дня, но может быть продлено. По словам премьера Биньямина Нетаньяху, Израиль готов продлить перемирие ради возвращения заложников по формуле «один день — десять человек». О стремлении продлить режим прекращения огня заявил и ХАМАС.