Заподозренный в связях с Россией немецкий чиновник останется на госслужбе

МВД Германии не смогло доказать неправомерность каких-либо действий отстраненного чиновника, но он все равно перейдет на новую работу, причем в структуре министерства и с сохранением зарплаты, пишет Bild

Арне Шёнбом (Фото: Wenzel / Getty Images)

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер переведет ранее отстраненного от должности из-за подозрений в связях с Россией руководителя управления по информационной безопасности (BSI) Арне Шёнбома на работу в Федеральную академию государственного управления (BAköV, подчиняется немецкому МВД), пишет Bild.

По данным издания, в середине октября МВД Германии запретило Шёнбому вести служебную деятельность на посту главы управления, тот обратился в суд, чтобы оспорить это решение, а министерство не смогло доказать какие-либо неправомерные действия со стороны чиновника.

МВД оказывало давление на Шёнбома и предлагало ему должность директора академии с зарплатой меньше (€10 600 в месяц), чем он получал в управлении по кибербезопасности (€11 700 в месяц), но чиновник на это не согласился, утверждает издание. В итоге Социал-демократическая партия Германии (СПДГ, ее членом является в том числе глава МВД Нэнси Фезер) «протолкнула» в бюджет на 2023 год повышение оклада для соответствующей должности, говорится в заметке. Таким образом, зарплата Шёнбома на посту директора академии составит €11 700 в месяц.

По данным издания, Шёнбом должен получить инструкцию от МВД Германии и приступить к работе в академии в начале декабря. Официальный перевод запланирован на 1 января 2023 года.

О планах МВД Германии уволить Шёнбома в начале октября писали Handelsblatt, Spiegel и Bild. Поводом для этого стал эфир программы ZDF Magazin Royale, где говорилось о связях с российскими спецслужбами организации «Совет по кибербезопасности Германии» (Cyber-Sicherheitsrat Deutschland). Соучредителем этой ассоциации и руководителем до 2016 года был Шёнбом.

Ассоциацию критиковали из-за членства в ней компании по кибербезопасности Protelion (до конца марта она называлась Infotecs GmbH) — «дочки» российской Infotecs. На сайте Infotecs основателем компании назван ее гендиректор Андрей Чапчаев, до 1991 года работавший в научно-исследовательском подразделении КГБ.

Protelion вступила в совет в 2020 году — уже после того, как Шёнбом его покинул. Нынешнего председателя Совета по кибербезопасности Ганса-Вильгельма Дюнна тоже подозревают в тесной связи с Россией из-за подписанного им меморандума в сфере ИТ-безопасности с бывшим сотрудником российской спецслужбы, писала Handelsblatt.

В МВД Германии, комментируя ситуацию вокруг Шёнбома, указывали, что «изучают факты» и «рассматривают все варианты».