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Yomiuri узнала о планах «радикального» финансирования обороны в Японии

Yomiuri: власти Японии планируют потратить на оборону более $290 млрд за пять лет
Японские власти обсуждают увеличение оборонных расходов на треть, страна достигнет уровня расходов на эти цели, сопоставимого со странами НАТО. Токио не раз выражал обеспокоенность военными маневрами и заявлениями Китая
Фото: Akio Kon / Getty Images
Фото: Akio Kon / Getty Images

Правительство и правящая коалиция Японии планируют увеличить траты на оборону, выделив свыше 40 трлн иен (более $290 млрд) в ближайшие пять лет начиная с 2023 финансового года, пишет Yomiuri Shimbun со ссылкой на источники. Таким образом, по сравнению с текущей оборонной программой, предусматривающей 27,47 трлн иен, траты на эти цели вырастут на треть. 

В Токио рассчитывают, что в рамках «радикального укрепления обороноспособности» к 2027 году расходы на военные цели вместе со связанными с ними тратами (например, на исследования и разработки в области безопасности) достигнут 2% от ВВП Японии, что будет сравнимо с необходимыми тратами на оборону для членов НАТО, указало издание.

Оборонный бюджет Японии на текущий год составляет 0,96% ВВП — 5,4 трлн иен, увеличение до 2% означало бы траты около 11 трлн иен ежегодно.

В Минобороны Японии предложили нарастить расходы на оборону до примерно 48 трлн иен, но в Минфине назвали разумным увеличение трат до около 35 трлн иен, главы ведомств продолжают обсуждение этого вопроса. По данным газеты, Министерство финансов назвало сомнительными ряд положений оборонного бюджета. 

Власти Японии весной решили пересмотреть свою политику в области обороны, сочтя действия России и Китая угрожающими национальной безопасности. В частности, Токио беспокоят масштабные военные учения, которые Пекин организовывал близ Тайваня, а также то, что Китай не исключает возвращения острова под контроль военным путем.

В августе японское правительство изучало возможность принятия на вооружение более 1 тыс. крылатых ракет большой дальности для преодоления «разрыва в ракетах» с Китаем, который размещает большое количество баллистических ракет неподалеку от японских островов Нансей и Кюсю, рассказали источники Yomiuri Shimbun.

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Япония Минобороны Японии
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