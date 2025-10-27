Песков рассказал об основном принципе России в отношениях с США
Россия открыта к диалогу и взаимодействию с США, но, как и прежде, в первую очередь руководствуется собственными интересами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
«Для нас главное — то, что нужно и выгодно нам <...> Это было так, остается так и будет продолжаться в будущем», — заявил Песков.
26 октября начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным рассказал, что российские военные провели успешное испытание новой крылатой ракеты «Буревестник»: она пролетела 14 тыс. км и находилась в воздухе около 15 часов.
Спецпредставитель Путина Кирилл Дмитриев, отбывший на переговоры в США, заявил, что Москва донесла до коллег в Вашингтоне информацию об испытаниях. Через некоторое время глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что «лучшая в мире» американская подлодка находится у берегов России, и гнаться за российскими вооружениями нет нужды.
Комментируя это, Песков заявил, что испытания «Буревестника» не должны внести напряжение в отношения с США. «Тем более что отношения эти находятся на минимальном уровне», — сказал представитель Кремля.
Читайте РБК в Telegram.
Berliner Zeitung назвала причины массового дезертирства в ВСУ
Самую яркую комету этого года засняли над Россией. Видео
Истребитель и вертолет ВС США упали в Южно-Китайском море
Трамп заявил, что Россия и США не играют друг с другом в игры
В Петербурге задержали похитителей футболиста сборной России и зятя депутата
ЕС остался крупнейшим покупателем российского сжиженного природного газа
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов