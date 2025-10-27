 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Песков рассказал об основном принципе России в отношениях с США

Песков: Россия строит диалог с США на базе исключительно национальных интересов
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Переговоры России и США
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Россия открыта к диалогу и взаимодействию с США, но, как и прежде, в первую очередь руководствуется собственными интересами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Для нас главное — то, что нужно и выгодно нам <...> Это было так, остается так и будет продолжаться в будущем», — заявил Песков.

26 октября начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным рассказал, что российские военные провели успешное испытание новой крылатой ракеты «Буревестник»: она пролетела 14 тыс. км и находилась в воздухе около 15 часов.

«Послание Путина для всего Запада»: иноСМИ о запуске «Буревестника»
Политика
Владимир Путин

Спецпредставитель Путина Кирилл Дмитриев, отбывший на переговоры в США, заявил, что Москва донесла до коллег в Вашингтоне информацию об испытаниях. Через некоторое время глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что «лучшая в мире» американская подлодка находится у берегов России, и гнаться за российскими вооружениями нет нужды.

Комментируя это, Песков заявил, что испытания «Буревестника» не должны внести напряжение в отношения с США. «Тем более что отношения эти находятся на минимальном уровне», — сказал представитель Кремля.

Berliner Zeitung назвала причины массового дезертирства в ВСУ

Самую яркую комету этого года засняли над Россией. Видео

Истребитель и вертолет ВС США упали в Южно-Китайском море

Трамп заявил, что Россия и США не играют друг с другом в игры

В Петербурге задержали похитителей футболиста сборной России и зятя депутата

ЕС остался крупнейшим покупателем российского сжиженного природного газа

