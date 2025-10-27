 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Атаки беспилотников на Москву⁠,
0

Число сбитых вблизи Москвы за ночь дронов выросло до 17

Сюжет
Атаки беспилотников на Москву
Собянин сообщил о еще шести сбитых дронах, летевших в сторону Москвы. Домодедово и Жуковский закрыты для полетов

Силы ПВО сбили еще четыре беспилотника, летевших на Москву, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Он уточнил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Спустя четыре минуты глава столицы объявил об отражении атаки еще двух летевших в сторону Москвы дронов.

На подлете к Москве сбили 11-й за ночь дрон
Политика

Всего с полуночи Собянин сообщил о семнадцати сбитых на подлете к столице беспилотниках. На этом фоне аэропорты Домодедово и Жуковский приостановили приме и отправку рейсов. 

26 октября на подлете к Москве были сбиты в общей сложности шесть дронов. 

Полина Мартынова Полина Мартынова
Сергей Собянин атака дронов Москва
Сергей Собянин фото
Сергей Собянин
политик, Мэр Москвы
21 июня 1958 года
