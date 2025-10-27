Число сбитых вблизи Москвы за ночь дронов выросло до 17

Собянин сообщил о еще шести сбитых дронах, летевших в сторону Москвы. Домодедово и Жуковский закрыты для полетов

Силы ПВО сбили еще четыре беспилотника, летевших на Москву, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Он уточнил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Спустя четыре минуты глава столицы объявил об отражении атаки еще двух летевших в сторону Москвы дронов.

Всего с полуночи Собянин сообщил о семнадцати сбитых на подлете к столице беспилотниках. На этом фоне аэропорты Домодедово и Жуковский приостановили приме и отправку рейсов.

26 октября на подлете к Москве были сбиты в общей сложности шесть дронов.