Война Израиля и ХАМАС. Главное

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Израиль заявил, что ХАМАС развернул свой центральный штаб под землей — под крупнейшей больницей Газы «Аль-Шифа» и использует пациентов и персонал в качестве живого щита. Группировка назвала эту информацию ложной.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что ситуация на Ближнем Востоке является «существенным фактором неопределенности» на мировом рынке, в том числе рынке энергоносителей. 27 октября Центробанк вновь повысил ключевую ставку — с 13 до 15% годовых.

Израиль расценил приглашение ХАМАС в Москву как поддержку терроризма и призвал российские власти «немедленно изгнать» делегацию. В российском посольстве попытки обвинить Москву в поддержке терроризма назвали неприемлемыми и подчеркнули, что ее действия в первую очередь направлены на освобождение заложников и решение вопросов по эвакуации россиян и других иностранцев из сектора Газа.

«Мы продолжаем и считаем необходимым продолжать наши контакты со всеми сторонами и, конечно же, будем продолжать и наш диалог с Израилем», — подчеркнули в Кремле.