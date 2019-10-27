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Захарова ответила на угрозу лидера «Азова» о 10 тыс. человек в Донбассе

Мир теперь «услышал признание» тех, кто виновен в блокировании выполнения Минских соглашений. Об этом в своем Facebook написала представитель МИД России Мария Захарова.

Так она отреагировала на слова первого командира украинского добровольческого полка «Азов» Андрея Билецкого. Он в видеообращении к президенту Украины Владимиру Зеленскому пообещал, что если украинский лидер «выкинет» ветеранов подразделения из Донбасса, то вместо них вернуться «десять тысяч».

Представитель МИД России сообщила, что Москва четыре года объясняла, что выполнение соглашений «срывают националистически ориентированные элементы, ответственность за которые лежала на Киеве».

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