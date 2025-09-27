Минобороны предложило изменить список болезней, запрещающих контракт

Новый список болезней содержит 35 пунктов. Приказ об утверждении предыдущего перечня был утвержден в сентябре 2023 года, он содержал 26 болезней

В России могут скорректировать список болезней, при которых гражданин не может заключить контракт на военную службу при мобилизации. Соответствующий проект разработало Минобороны, он размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

«Утвердить перечень заболеваний, при наличии которых гражданин (иностранный гражданин, лицо без гражданства), признанный ограниченно годным к военной службе, не может быть принят на военную службу по контракту в Вооруженные Силы России в период мобилизации, в период военного положения и в военное время», — говорится в тексте проекта.

Список включает 35 болезней, среди которых, в частности: ВИЧ, туберкулез, сахарный диабет, психические расстройства и эпилепсия, а также бронхиальная астма. В настоящее время правовой акт находится на этапе общественного обсуждение текста.

Если проект будет принят, то прошлый приказ будет признан утратившим силу.

В сентябре 2023 года бывший министр обороны Сергей Шойгу подписал приказ об утверждении перечня болезней, при которых признанного ограниченно годным гражданина нельзя призвать на военную службу по контракту в период мобилизации, период военного положения и военное время.

Тогда в перечень состоял из 26 пунктов. Приказ разработан для реализации закона, разрешающего судимым россиянам проходить военную службу по контракту, говорилось в пояснительной записке проекта приказа.

Частичную мобилизацию в России объявили год назад, 21 сентября 2022-го. Спустя месяц власти объявили о завершении набора.

Президент Владимир Путин в июне 2024 года заявил, что нет никакой необходимости в проведении мобилизации в России, она не планируется. По словам президента, в 2023 году без мобилизации свыше 300 тыс. россиян добровольно пришли в военкоматы и подписали контракты с Вооруженными силами России.

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев в январе рассказал, что в 2024 году контракт с Минобороны подписали около 450 тыс., еще 40 тыс. вступили в добровольческие формирования.