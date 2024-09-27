США предъявили обвинения трем иранцам после взлома штаба Трампа
Большое жюри в Вашингтоне предъявило обвинения трем представителям кибершпионской группировки, которую власти США связывают с иранским Корпусом стражей Исламской революции (КСИР), в организации широкомасштабной атаки, которая привела к взлому электронной переписки предвыборного штаба кандидата от республиканцев Дональда Трампа, пишет The New York Times.
Согласно обвинительному заключению, в этом году связанные с Ираном хакеры сосредоточились на подрыве позиций Трампа в ходе предвыборной гонки, которого они считают «своим самым непримиримым врагом». Атаки были «частью продолжающихся усилий Ирана по разжиганию раздора, подрыву доверия к избирательному процессу в США и незаконному получению информации, касающейся бывших и нынешних чиновников США», заявили прокуроры.
Обвиняемые Масуд Джалили, Сейед Агамири и Ясар Балаги живут в Иране и вряд ли когда-либо предстанут перед американским судом, указывает газета. Им инкриминируют мошенничество, оказание материальной поддержки террористической организации и киберпреступления. С 2020 года по май 2024-го целями их атак были десятки нынешних и бывших чиновников Белого дома, Совета национальной безопасности, Минобороны и других ведомств, сообщает издание. Их атаки названы «безуспешными».
В сентябре ФБР заявило, что иранские хакеры украли информацию у штаба экс-президента и переслали ее сотрудникам штаба Джо Байдена. Это произошло в июне и июле этого года, до того как Байден снял свою кандидатуру.
Постпредство Ирана при ООН неоднократно отвергало обвинения. «Правительство Ирана не имеет каких-либо намерений или мотивов вмешиваться в президентские выборы в США», — заявили там после обвинений во взломе штаба Трампа.
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