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Выборы президента США ,  
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США предъявили обвинения трем иранцам после взлома штаба Трампа

Сюжет
Выборы президента США
Связанные с КСИР хакеры в этом году сосредоточились на подрыве позиций республиканца в ходе предвыборной гонки, которого они считают «своим самым непримиримым врагом», следует из обвинительного заключения
Фото: Richard B. Levine / Imago / Global Look Press
Фото: Richard B. Levine / Imago / Global Look Press

Большое жюри в Вашингтоне предъявило обвинения трем представителям кибершпионской группировки, которую власти США связывают с иранским Корпусом стражей Исламской революции (КСИР), в организации широкомасштабной атаки, которая привела к взлому электронной переписки предвыборного штаба кандидата от республиканцев Дональда Трампа, пишет The New York Times.

Согласно обвинительному заключению, в этом году связанные с Ираном хакеры сосредоточились на подрыве позиций Трампа в ходе предвыборной гонки, которого они считают «своим самым непримиримым врагом». Атаки были «частью продолжающихся усилий Ирана по разжиганию раздора, подрыву доверия к избирательному процессу в США и незаконному получению информации, касающейся бывших и нынешних чиновников США», заявили прокуроры.

США обвинили Иран в атаке хакеров на предвыборные штабы Трампа и Харрис
Политика
Фото:Carlos Osorio / Reuters

Обвиняемые Масуд Джалили, Сейед Агамири и Ясар Балаги живут в Иране и вряд ли когда-либо предстанут перед американским судом, указывает газета. Им инкриминируют мошенничество, оказание материальной поддержки террористической организации и киберпреступления. С 2020 года по май 2024-го целями их атак были десятки нынешних и бывших чиновников Белого дома, Совета национальной безопасности, Минобороны и других ведомств, сообщает издание. Их атаки названы «безуспешными».

В сентябре ФБР заявило, что иранские хакеры украли информацию у штаба экс-президента и переслали ее сотрудникам штаба Джо Байдена. Это произошло в июне и июле этого года, до того как Байден снял свою кандидатуру.

Постпредство Ирана при ООН неоднократно отвергало обвинения. «Правительство Ирана не имеет каких-либо намерений или мотивов вмешиваться в президентские выборы в США», — заявили там после обвинений во взломе штаба Трампа.

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