Госканалы опубликовали видео с командующим Черноморским флотом

Соколов наградил клуб «Черноморец», победивший в чемпионате Вооруженных сил, и отметил, что флот выполняет свои задачи «уверенно и успешно». В ВСУ ранее заявили, что при ударе по штабу флота в Севастополе погиб его командующий

Телеканалы «Звезда», CТВ и «Первый Севастопольский» опубликовали видео с командующим Черноморским флотом Виктором Соколовым. 25 сентября командование силами специальных операций Вооруженных сил Украины заявило, что при ударе по зданию Черноморского флота в Севастополе погиб его командующий.

Соколов на видеозаписи награждает футбольный клуб «Черноморец», победивший в составе сборной Южного военного округа в чемпионате Вооруженных сил России. 18 сентября Минобороны сообщило о завершении чемпионата, который проходил в Смоленске.

Адмирал отметил, что Черноморский флот выполняет свои задачи «уверенно и успешно». «Вы знаете, что практически не сходят с экрана центрального телевидения подвиги наших морских пехотинцев», — сказал он.

Накануне командующий Черноморским флотом участвовал в заседании коллегии Минобороны, которую провел глава ведомства Сергей Шойгу, об этом свидетельствуют фотографии с совещания, распространенные министерством.

Ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе был нанесен 22 сентября. Осколок ракеты упал у Театра Луначарского на проспекте Нахимова, в десяти жилых домах выбило стекла. В здании штаба возник пожар. После атаки без вести пропал один военный, заявляло Минобороны. Среди жителей города пострадавших не было, сообщали власти.

В Кремле говорили, что информации от Минобороны о гибели командующего Черноморским флотом не поступало.