Украина осудила участие Чулпан Хаматовой в Венецианском кинофестивале

МИД Украины выступил против участия Чулпан Хаматовой в кинофестивале в Венеции

Чулпан Хаматова не должна участвовать в Венецианском кинофестивале из-за «прошлых связей» с президентом России, считает МИД Украины. На мероприятии покажут драму «Тихая жизнь», где сыграла актриса

Чулпан Хаматова (Фото: «Комсомольская Правда» / Global Look Press)

Актриса Чулпан Хаматова «помогла консолидировать власть» президента России Владимира Путина, поэтому не должна появляться на Венецианском кинофестивале, заявили в МИД Украины на странице в X (ранее — Twitter).

«Несмотря на то, что она уехала из России, ее прошлые связи с Путиным вызывают вопросы», — говорится в сообщении ведомства. МИД Украины заявил, что такие люди не должны появляться на красных дорожках, пока идут боевые действия.

РБК обратился за комментарием к Хаматовой.

81-й Венецианский кинофестиваль пройдет 28 августа — 7 сентября. В программе «Горизонты» будет представлена драма «Тихая жизнь» Александроса Авранаса, в которой сыграла Хаматова.

Хаматова играла в труппе «Современника» с 1998 года, а в 2016-м стала заместителем художественного руководителя театра. С 2008 по 2010 год являлась членом Общественной палаты, была среди учредителем фонда помощи детям с тяжелыми заболеваниями «Подари жизнь». Имеет звание народной артистки России, лауреат премий «Ника», ТЭФИ, «Кумир», «Золотая маска» и «Хрустальная Турандот».

Она выступила с осуждением военной операции на Украине. Сразу после ее начала актриса уволилась из «Современника», уехала из России и устроилась на работу в Новый рижский театр в Латвии. Там ее признали «актрисой года» за роль в моноспектакле Post Scriptum.

В феврале 2023 года Новый рижский театр отменил спектакль Gogolis. Nature Morte с участием Хаматовой из-за «творческой неудачи». В середине июня Латвийский национальный театр запретил постановку «Записки сумасшедшего» с российской актрисой и ввел мораторий на гастроли на русском языке до окончания конфликта на Украине.