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Военная операция на Украине ,  
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Лавров заявил, что США не спрашивали Шольца по поводу размещения ракет

Лавров: Шольц славится простенькими идеями
Сюжет
Военная операция на Украине
Канцлер «простенькими идеями славится» и «простодушно» приветствовал решение США разместить ракеты на территории Германии, уверен министр. О планах развернуть американские ракеты с 2026 года Германия и США объявили на саммите НАТО
Олаф Шольц
Олаф Шольц (Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters)

Решение по размещению дальнобойных ракет США в Германии было принято Вашингтоном, а не Берлином, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам совещания Россия — АСЕАН и совещания глав МИД Восточноазиатского саммита, отвечая на просьбу прокомментировать эти планы.

«[Канцлера Германии Олафа] Шольца никто не спрашивал, хотят немцы такого размещения или нет. Он, опять же, простодушно, когда эта новость появилась, заявил: «Я приветствую решение США разместить в Германии соответствующие ракеты». <...> Он не скрывал, что решение было американское», — сказал Лавров, добавив, что Шольц «простенькими идеями славится».

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По его словам, проблема не в размещении «некогда запрещенных наземных систем ракет средней и меньшей дальности». Владимира Путина «не это вынудило принять соответствующее решение [о начале военных действий на Украине]», а это было сделано, «чтобы ликвидировать угрозы безопасности России, которые создавались на Украине: планировали размещение там военных баз НАТО, в том числе на Азовском море», утверждает глава МИД.

Канцлер на этой неделе заявил, что Россия должна прекратить конфликт на Украине, если она не хочет, чтобы американские ракеты большой дальности были развернуты в Германии. Решение о размещении ракет должно гарантировать, «что войны не будет», пояснил он. «Нам также нужны варианты сдерживания с использованием того, что у нас уже есть сегодня, например крылатых ракет, а также обычных вооружений большой дальности», — сказал Шольц.

О планах разместить американские ракеты на немецкой территории с 2026 года Германия и США объявили на саммите НАТО в июне. Речь идет о крылатых ракетах Tomahawk, SM-6 и гиперзвуковых ракетах. Развертывание будет иметь «эпизодический» характер, следует из заявления обеих стран. Глава немецкого Минобороны Борис Писториус объяснил, что это стало ответом на дислокацию оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» в Калининградской области.

Путин пригрозил зеркальным ответом в случае размещения американских ракет средней и меньшей дальности в каком-либо регионе мира. Замглавы российского МИДа Сергей Рябков не исключил развертывание ракет с ядерным оснащением в ответ на американское оружие, которое должно появиться на территории Германии.

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Елена Чернышова, Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Сергей Лавров Олаф Шольц ракеты
Шольц Олаф фото

Шольц Олаф

политик, канцлер Германии
14 июня 1958 года
Сергей Лавров фото

Сергей Лавров

Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
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