Минобороны объявило летно-тактические учения в небе над Балтикой

В летно-тактических учениях над Балтийским морем принимают участие экипажи российских Су-27, сообщили в Минобороны. Главной целью учений там назвали «проверку готовности летного состава к выполнению боевых и специальных задач»

Фото: Вадим Савицкий / пресс-служба Минобороны / ТАСС

В небе над Балтикой стартовали летно-тактические учения, участие в которых принимают истребители Су-27 Балтийского флота, сообщили в пресс-службе Минобороны.

В ходе учений экипажи Су-27 выполнили стрельбы из бортового вооружения по крылатым ракетам и самолетам условного противника. Основная цель учений — проверка готовности летного состава к выполнению боевых и специальных задач, а также практическая отработка новых тактических приемов и способов действий с полным использованием боевых возможностей авиационной техники, заявили в военном ведомстве.

«Помимо совершенствования летной выучки, экипажи высокоманевренных истребителей Су-27 несут круглосуточное боевое дежурство, охраняя воздушные границы Калининградской области», — подчеркнули в Минобороны.

C 12 по 23 июня крупнейшие в истории НАТО военно-воздушные учения Air Defender 23 прошли в Германии. В них приняли участие более 20 стран — членов альянса, 10 тыс. военных и около 250 самолетов, в том числе новейшие F-35. Как отмечал Bloomberg, они проходили с участием четырех авиабаз в Германии и двух — в Нидерландах и Чехии. Районы учений были закрыты для гражданского воздушного движения.

Незадолго до этих учений в Германии завершились учения НАТО «Вызов Арктики» (Arctic Challenge), которые проходили с 29 мая по 9 июня в акватории Норвежского моря. В них приняли участие около 3 тыс. солдат и 150 самолетов из вооруженных сил 14 западных стран, включая США, Норвегию, Финляндию и Швецию.