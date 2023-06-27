Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 июня
EUR ЦБ: 92,3 (+0,8) Инвестиции, 26 июн, 16:07 Курс доллара на 27 июня
USD ЦБ: 84,66 (+0,58) Инвестиции, 26 июн, 16:07
Axios узнал о запрете сотрудникам Госдепа комментировать мятеж «Вагнера» Политика, 06:19
Минобороны объявило летно-тактические учения в небе над Балтикой Политика, 06:19
Глава МИД КНР заявил о роли России и Китая в обеспечении глобального мира Политика, 06:00
Минтруд оценил рост материнского капитала на три года Экономика, 06:00
Новый гипермаркет OBI появится на месте сгоревшего рынка в Подмосковье Бизнес, 05:49
Российские ВКС уничтожили три пункта ВСУ на краснолиманским направлении Политика, 05:28
Макдэвид получил приз лучшему игроку сезона НХЛ Спорт, 05:18
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
На интенсиве РБК Pro вы научитесь использовать чат-бот для решения ваших задач
Купить интенсив
В МИД сообщили о попытках США вербовать российских дипломатов Политика, 05:14
В России заявили об успешных испытаниях малогабаритной торпеды УМТ Политика, 04:57
В Швеции не исключили бойкота Volvo Cars из-за «черного списка» Украины Политика, 04:55
Сорокин занял второе место по итогам голосования на приз лучшему вратарю Спорт, 04:30
FT узнала об обсуждении G7 вариантов на случай дестабилизации в России Политика, 04:10
Маск выразил опасения по поводу «американизации» конфликта на Украине Политика, 03:55
Жить с искусством: почему бизнесмены становятся меценатами РБК Стиль и СберПервый, 03:43
Политика ,  
0 

Минобороны объявило летно-тактические учения в небе над Балтикой

Минобороны: в небе над Балтикой стартовали летно-тактические учения истребительной авиации
В летно-тактических учениях над Балтийским морем принимают участие экипажи российских Су-27, сообщили в Минобороны. Главной целью учений там назвали «проверку готовности летного состава к выполнению боевых и специальных задач»
Фото: Вадим Савицкий / пресс-служба Минобороны / ТАСС
Фото: Вадим Савицкий / пресс-служба Минобороны / ТАСС

В небе над Балтикой стартовали летно-тактические учения, участие в которых принимают истребители Су-27 Балтийского флота, сообщили в пресс-службе Минобороны.

В ходе учений экипажи Су-27 выполнили стрельбы из бортового вооружения по крылатым ракетам и самолетам условного противника. Основная цель учений — проверка готовности летного состава к выполнению боевых и специальных задач, а также практическая отработка новых тактических приемов и способов действий с полным использованием боевых возможностей авиационной техники, заявили в военном ведомстве.

«Помимо совершенствования летной выучки, экипажи высокоманевренных истребителей Су-27 несут круглосуточное боевое дежурство, охраняя воздушные границы Калининградской области», — подчеркнули в Минобороны.

C 12 по 23 июня крупнейшие в истории НАТО военно-воздушные учения Air Defender 23 прошли в Германии. В них приняли участие более 20 стран — членов альянса, 10 тыс. военных и около 250 самолетов, в том числе новейшие F-35. Как отмечал Bloomberg, они проходили с участием четырех авиабаз в Германии и двух — в Нидерландах и Чехии. Районы учений были закрыты для гражданского воздушного движения.

Незадолго до этих учений в Германии завершились учения НАТО «Вызов Арктики» (Arctic Challenge), которые проходили с 29 мая по 9 июня в акватории Норвежского моря. В них приняли участие около 3 тыс. солдат и 150 самолетов из вооруженных сил 14 западных стран, включая США, Норвегию, Финляндию и Швецию.

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Балтийское море Минобороны Су-27 учения
Материалы по теме
Politico назвало страну для обучения украинских пилотов управлению F-16
Политика
В Минской области начались мобилизационные учения
Политика
Российские корабли поучаствовали в военных учениях с судами из США
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter